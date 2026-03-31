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Para diminuir burocracia, Ministério da Fazenda pede que Receita Federal realize automatização da declaração do IR

A proposta foi apresentada pelo ministro Dario Durigan nesta terça-feira (31), durante reunião ministerial convocada pelo presidente Lula 

Agência Brasil

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