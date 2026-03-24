Pagamento do 13º do INSS começa em abril; veja como consultar o valor

A consulta aos valores do INSS pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS, utilizando a conta gov.br, ou pelo telefone 135. sauloangelo / adobe.stock.com

O governo federal vai antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira (19).

No Brasil, 35,17 milhões de beneficiários receberão, em média, R$ 1.865,54. No Rio Grande do Sul, o valor médio será de R$ 1.912,21, destinado a 2,757 milhões de pessoas.

O pagamento será realizado em duas parcelas. A primeira corresponderá a 50% do valor devido e será paga junto aos benefícios do mês de abril.

A segunda parcela será depositada em maio e corresponderá à diferença entre o valor total do 13º salário e a quantia já antecipada.

A primeira parcela do 13° antecipado será paga entre os dias 24 de abril e 8 de maio para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.621). Já a segunda parcela do benefício será paga de 25 de maio a 8 de junho.

Como consultar valores

A consulta aos valores do INSS (extrato de pagamento) pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS (meu.inss.gov.br), utilizando a conta gov.br, ou pelo telefone 135.

Por esses canais, o segurado pode verificar de forma segura o valor exato a receber e as datas de pagamento, além de eventuais descontos e empréstimos consignados.

Para os beneficiários que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos da 1ª parcela iniciarão em 4 de maio:

Finais 1 e 6: recebe em 4 de maio

recebe em 4 de maio Finais 2 e 7: recebe em 5 de maio

recebe em 5 de maio Finais 3 e 8: recebe em 6 de maio

recebe em 6 de maio Finais 4 e 9: recebe em 7 de maio

recebe em 7 de maio Final 5 e 0: recebe em 8 de maio

Já os pagamentos da 2ª parcela para esses beneficiários começarão a ser depositados a partir de 1° de junho:

Finais 1 e 6: recebe em 1 de junho

recebe em 1 de junho Finais 2 e 7: recebe em 2 de junho

recebe em 2 de junho Finais 3 e 8: recebe em 3 de junho

recebe em 3 de junho Finais 4 e 9: recebe em 5 de junho

recebe em 5 de junho Final 5 e 0: recebe em 8 de junho

Quem pode receber o 13° antecipado?

O pagamento vale para cidadãos que tenham recebido, em 2026:

benefício por incapacidade temporária;

auxílio-acidente;

aposentadoria;

pensão por morte;

salário-maternidade;

auxílio-reclusão.

O Ministério da Previdência informou que a antecipação irá injetar R$ 78,2 milhões na economia do Brasil entre abril e maio.

Quem não pode receber?

Não recebem o 13° salário os beneficiários contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, contanto que comprovem baixa renda.