Economia

Jornada de trabalho

Na CCJ da Câmara, Marinho defende a  escala 5x2 com redução para 40 horas semanais

Ministro do Trabalho e Emprego participou de audiência pública sobre o fim da escala 6x1

Estadão Conteúdo

Flávia Said e Victor Ohana

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS