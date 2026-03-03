Marcas de Quem Decide revela empresas mais lembradas no Rio Grande do Sul

Categoria principal da pesquisa, a de Grande Marca Gaúcha do Ano, destacou 10 empresas de diferentes setores. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Foram revelados nesta terça-feira (3) os grandes vencedores da 28ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide. Tradicional no calendário empresarial gaúcho, a premiação promovida pelo Jornal do Comércio destaca as companhias mais lembradas e preferidas no Rio Grande do Sul.

Os nomes foram conhecidos em evento no Salão de Atos da PUCRS, em Porto Alegre.

Neste ano, foram destacadas 78 categorias de diversos setores econômicos. Entre as distinções especiais, foram entregues os reconhecimentos de Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Inovadora e Marca Gaúcha Ambiental.

A distinção de Grande Marca Gaúcha do Ano foi entregue à Tramontina, que liderou tanto nos quesitos mais lembrada e preferência. O ranking nas duas diferenciações foi dividido com Gerdau e Zaffari, na segunda e terceira posição, respectivamente. O Grupo RBS também figurou entre os destacados da categoria, em ambos os quesitos.

Leia Mais Em sua 35ª edição, Top of Mind premia os mais lembrados pelos gaúchos

Rosane Fantinelli, diretora de marketing da Tramontina, destacou o peso da honraria para a trajetória da empresa centenária.

— Representa a chancela do trabalho e do fazer bonito de todos os dias de mais de 10,5 mil colaboradores. A Tramontina neste ano está num momento muito especial, comemorando 115 anos. Uma empresa genuinamente brasileira que está na quarta geração — celebrou a diretora.

Rosane Fantinelli, diretora de marketing da Tramontina, recebeu as distinções pela companhia gaúcha da Serra. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Tramontina e Gerdau repetiram a liderança também na categoria Marca Gaúcha Inovadora, junto com Marcopolo, Instituto Caldeira e Randoncorp. Já a categoria Marca Gaúcha Ambiental teve a CMPC como empresa preferida e mais lembrada no topo do ranking, seguida por Gerdau, Proamb, Be8 e Agapan.

A cerimônia de entrega dos prêmios contou com a presença de empresários, gestores públicos e representantes da sociedade. Eles destacaram a importância da pesquisa enquanto mapeamento econômico.

Leia Mais Com novo recorde de inscrições, ARP premia destaques da indústria criativa no RS

— Quando analisamos esses dados há 28 anos, estamos olhando para dados dos setores e da própria economia do Estado. São dados que ajudam a compreender tendências, orientar decisões e apoiar investimentos — disse o presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero.

O Marcas de Quem Decide é realizado anualmente pelo JC desde 1999, a partir da percepção de gestores de negócios e executivos que influenciam decisões estratégicas no Estado. A pesquisa é realizada em parceria com o Instituto Pesquisas de Opinião (IPO).

A lista completa e demais dados e informações de mercado serão divulgados pelo jornal no dia 30 de março em um caderno especial.

Os destacados nas categorias especiais

Grande Marca Gaúcha do Ano

Lembradas

Tramontina

Gerdau

Zaffari

Marcopolo

Sicredi

Fruki

Grupo RBS

Farmácias São João

Randoncorp

Banrisul

Preferidas

Tramontina

Gerdau

Zaffari

Marcopolo

Sicredi

Randoncorp

Fruki

Grupo RBS

Banrisul

Farmácias São João

Marca Gaúcha Inovadora

Lembradas

Tramontina

Gerdau

Marcopolo

Instituto Caldeira

Randoncorp

Preferidas

Tramontina

Gerdau

Marcopolo

Instituto Caldeira

Randoncorp

Marca Gaúcha Ambiental

Lembradas

CMPC

Gerdau

Proamb

Be8

Agapan

Preferidas