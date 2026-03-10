Litro da gasolina comum chega a R$ 6,43 em Porto Alegre 

Na manhã desta terça-feira (10), os postos de combustível de Porto Alegre chegavam a cobrar R$ 6,43 pelo litro da gasolina comum. O preço mais baixo encontrado foi de R$ 5,73, uma variação de até R$ 0,70 no litro.

A reportagem circulou por 12 postos entre os bairros Partenon e Menino Deus. No bairro Santana, em um posto BR Petrobras na Avenida Ipiranga, próximo à Avenida Princesa Isabel, os funcionários atualizavam o preço do litro de R$ 5,99 para R$ 6,39 — aumento de R$0,40.

Por outro lado, em um posto da bandeira Andino na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon, motoristas precisavam esperar na fila para acessar os tanques devido ao preço mais vantajoso de R$ 5,73 no litro. De acordo com funcionários, muitos clientes são motoristas de aplicativos que vêm de longe para aproveitar os valores do local.

Dos 12 postos por onde a reportagem circulou, cinco tinham sofrido aumentos no litro da gasolina comum na última semana. Outros dois tinham visto o valor diminuir, um relatou que o valor permanecia igual há mais de mês e quatro não souberam informar.

No caso do Diesel, a diferença entre os preços é maior. O litro com preço mais baixo encontrado custava R$ 5,89, enquanto o mais alto R$ 6,99. A variação é de R$ 1,10 no litro.