IPCA-15 fica em 0,44% em março, puxado por alimentação e despesas pessoais

Preço dos alimentos influenciou resultados. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,44% em março. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (26), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa é a mais elevada para o mês desde 2024, quando esteve em 0,36%.

Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados registraram variação positiva em março. O resultado foi influenciado, principalmente, pelos grupos de alimentação e bebidas, com alta de 0,88%, e despesas pessoais, que subiu 0,82%. Veja detalhes abaixo

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 1,49% e, nos últimos 12 meses, de 3,9%.

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Os vilões

Dentro do grupo alimentação e bebidas, a alimentação no domicílio teve a maior alta: acelerando de 0,09% em fevereiro para 1,10% em março.

Contribuíram para a alta os seguintes alimentos:

açaí: 29,95%

feijão-carioca: 19,69%

ovo de galinha: 7,54%

leite longa vida: 4,46%

carnes: 1,45%

No lado das quedas destacam-se o café moído (-1,76%) e as frutas (-1,31%).

Resultado dos grupos do IPCA-15