IPCA-15 fica em 0,44% em março, puxado por alimentação e despesas pessoais

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) subiu 0,44% em março. Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (26), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A taxa é a mais elevada para o mês desde 2024, quando esteve em 0,36%.
Todos os nove grupos de produtos e serviços pesquisados registraram variação positiva em março. O resultado foi influenciado, principalmente, pelos grupos de alimentação e bebidas, com alta de 0,88%, e despesas pessoais, que subiu 0,82%. Veja detalhes abaixo
No ano, o IPCA-15 acumula alta de 1,49% e, nos últimos 12 meses, de 3,9%.
Os vilões
Dentro do grupo alimentação e bebidas, a alimentação no domicílio teve a maior alta: acelerando de 0,09% em fevereiro para 1,10% em março.
Contribuíram para a alta os seguintes alimentos:
- açaí: 29,95%
- feijão-carioca: 19,69%
- ovo de galinha: 7,54%
- leite longa vida: 4,46%
- carnes: 1,45%
No lado das quedas destacam-se o café moído (-1,76%) e as frutas (-1,31%).
Resultado dos grupos do IPCA-15
- Alimentação e bebida: 0,88%
- Habitação: 0,24%
- Artigos de residência: 0,37%
- Vestuário: 0,47%
- Transportes: 0,21%
- Saúde e cuidados pessoais: 0,36%
- Despesas pessoais: 0,82%
- Educação: 0,05%
- Comunicação: 0,03%