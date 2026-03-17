Economia

Irregularidades

INSS suspende empréstimos consignados do banco C6 e cobra devolução de R$ 300 milhões a aposentados

Controladoria-Geral da União (CGU) identificou pelo menos 320 mil contratos com seguros e pacotes de serviços embutidos

Estadão Conteúdo

Luiz Vassallo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS