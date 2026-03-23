INSS: quando sai a primeira parcela do 13° antecipado para aposentados e pensionistas

O pagamento do 13° antecipado será feito em duas parcelas. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

O pagamento será feito em duas parcelas, sendo que a primeira parte corresponderá a 50% do valor devido e será paga junto aos benefícios do mês de abril. A segunda será depositada em maio e corresponderá à diferença entre o valor total do 13º e a parcela antecipada.

"A data de pagamento leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, segundo o governo federal.

Quando sai a primeira parcela do 13°?

A primeira parcela do 13° antecipado será paga de 24 de abril a 8 de maio.

E a segunda parcela?

A segunda parcela do benefício será paga de 25 de maio a 8 de junho.

De acordo com o decreto, se o benefício for encerrado antes de 31 de dezembro de 2026, o beneficiário irá receber o valor proporcional do 13° salário.

Também haverá um ajuste de contas entre o valor efetivamente devido e o valor já pago, aplicável para benefícios temporários e permanentes — caso a cessação aconteça antes da data programada.

Quem pode receber o 13° antecipado?

O pagamento vale para cidadãos que tenham recebido, em 2026:

benefício por incapacidade temporária

auxílio-acidente

aposentadoria

pensão por morte

salário-maternidade

auxílio-reclusão

O Ministério da Previdência informou que a antecipação irá injetar R$ 78,2 milhões na economia do Brasil entre abril e maio.

Quem não pode receber?

Não recebem o 13° salário os beneficiários contemplados pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC), que é pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, contanto que comprovem baixa renda.

Os cidadãos beneficiados de Renda Mensal Vitalícia também não recebem o 13°, como informado no Diário Oficial da União (DOU).