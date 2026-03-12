Inflação sobe 0,70% em fevereiro puxada pelo reajuste nas mensalidades escolares

Aumento nas mensalidades de cursos regulares impactou no índide. Atstock Productions / Adobe Stock

O custo de vida no Brasil subiu em fevereiro. Dados divulgados nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o mês em 0,70%.

O resultado indica aumento de 0,37 ponto percentual com relação ao índice de janeiro, que foi de 0,33%. No acumulado do ano, a alta de preços chegou a 1,03%.

O principal impacto na inflação vem do grupo da educação, que registrou valorização de 5,21% em fevereiro. A alta de preços foi registrada especialmente nos cursos regulares (6,2%), com aumento nas tarifas escolares:

Ensino Médio: 8,19%

Ensino Fundamental: 8,11%

Pré-escola: 7,48%

A inflação também sofreu impacto significativo do grupo de transporte em fevereiro — alta de 0,74%. Houve aumento de 11,4% no preço das passagens aéreas, de 5,62% no seguro voluntário de veículos, além de 1,22% no conserto de automóvel e 1,14% no ônibus urbano em razão de reajustes tarifários em diversas cidades, incluindo Porto Alegre, que reajustou em 6% sua passagem no mês.

Apesar disso, houve retração de 0,47% nos combustíveis. O preço da gasolina caiu 0,61% no mês, enquanto o gás veicular reduziu o valor em 3,10%.

Resultado dos grupos do IPCA

Alimentação e bebida: 0,26%

0,26% Habitação: 0,30%

0,30% Artigos de residência: 0,13%

0,13% Vestuário: 0,16%

0,16% Transportes: 0,74%

0,74% Saúde e cuidados pessoais: 0,59%

0,59% Despesas pessoais: 0,33%

0,33% Educação: 5,21%

5,21% Comunicação: 0,15%