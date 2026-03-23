Inadimplência atinge 45,39% dos gaúchos adultos em fevereiro, maior patamar desde outubro de 2025; veja por que

Uso do cartão de crédito como extensão da renda, para gastos básicos, aumenta o risco de descontrole do endividamento. Porthus Junior / Agencia RBS

Drama que simboliza um dos últimos estágios da dificuldade de manter as contas em dia, a inadimplência segue alta no Rio Grande do Sul. Em fevereiro, 45,39% dos gaúchos em idade adulta estavam nessa situação. Na comparação mensal, o montante é ligeiramente acima do observado em janeiro (45,35%), mas a diferença é maior ante fevereiro de 2025 (41,15%).

Além disso, é o maior patamar desde outubro do ano passado, quando atingiu 45,51% (veja no gráfico). Os dados são do Mapa da Inadimplência, da Serasa.

Inadimplente é a pessoa que tem dívidas em atraso . Que não conseguiu pagar o valor devido no prazo estipulado, segundo a Serasa.

. Que não conseguiu pagar o valor devido no prazo estipulado, segundo a Serasa. É diferente do indivíduo endividado, que são pessoas com dívidas, mas sem atraso nos pagamentos.

Em números absolutos, fevereiro registrou 4.031.949 pessoas inadimplentes no Estado.

pessoas inadimplentes no Estado. O total também apresentou salto em relação a fevereiro de 2025, quando o Rio Grande do Sul concentrava 3.645.133 pessoas adultas com dívidas em atraso.

pessoas adultas com dívidas em atraso. Já ante janeiro de 2026 (4.033.282), o total apresentou leve recuo.

Aline Vieira, especialista em educação financeira da Serasa, destaca que a persistência da inadimplência em níveis elevados ocorre diante de uma série de fatores, com destaque para campos como economia, desemprego, taxas de juros, comportamento do consumidor e como ele lida com as finanças. No recorte por segmentos que levam à inadimplência, os destaques seguem com bancos/cartões (26,56%) e financeiras (20,17%).

A educadora destaca que o cartão de crédito acaba sendo usado de forma errada, como se fosse uma extensão da renda, em gastos básicos, o que aumenta o risco de descontrole do endividamento.

Muitas pessoas acabam comprando no supermercado com cartão de crédito. E aí o cartão de crédito, se não for usado com sabedoria, com responsabilidade, tem os juros que impactam no orçamento da família. Então, a gente vê uma renda sendo comprometida com esses gastos essenciais, o que é preocupante. ALINE VIEIRA Especialista em educação financeira da Serasa

No âmbito nacional, a inadimplência ficou em 49,87% em fevereiro — acima dos 46,16% verificados no mesmo mês do ano passado.

Esperança

Apesar dos números ainda mostrarem uma inadimplência alta e a economia seguir com amarras como juro elevado, inflação e cenário internacional conturbado, Aline afirma que a busca por negociação de dívidas em atraso é um ponto positivo:

— A gente vê um aumento das pessoas procurando por negociação em todos os segmentos. O que revela, então, uma mudança nesse comportamento interno, que é a questão de organização financeira, que tem sido algo que a gente pode ver como esperança.

A especialista afirma que o saldo dos feirões Serasa Limpa Nome reforça essa análise. Até o último domingo (22), o Rio Grande do Sul havia registrado 204,8 mil acordos na ação. No país, eram 5,1 milhões, segundo levantamento da Serasa. A edição atual do feirão segue até o dia 1º de abril.

Como participar do feirão Limpa Nome

Digital

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Ou também no telefone 0800 591 5161

Presencial:

Agências dos Correios, mediante apresentação de documento oficial com foto