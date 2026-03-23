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Inadimplência atinge 45,39% dos gaúchos adultos em fevereiro, maior patamar desde outubro de 2025; veja por que

No recorte de segmentos que levam ao atraso das dívidas, os destaques são bancos e cartões (26,56%) e financeiras (20,17%)

Anderson Aires

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