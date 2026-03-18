Economia

Recibos e notas
Notícia

Imposto de Renda: Receita Saúde intensifica cruzamento de dados para despesas médicas em 2026

Desde 2025, profissionais de saúde pessoa física são obrigados a registrar recibos eletrônicos no sistema da Receita Federal

Zero Hora

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