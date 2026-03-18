Imposto de Renda: Receita Saúde intensifica cruzamento de dados para despesas médicas em 2026

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Receita Federal vem aprimorando a coleta de informações para o cruzamento de dados. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Neste ano, o controle das informações de saúde declaradas no Imposto de Renda será intensificado. A Receita Federal passa a monitorar com maior precisão as deduções dessa área. Em 2026, esse movimento resulta em um ambiente de fiscalização muito mais completo, graças ao volume de dados disponíveis para cruzamento.

A ampliação desse acompanhamento ocorre após a implementação do Receita Saúde, sistema que registra eletronicamente os recibos emitidos por profissionais da saúde autônomos. Na próxima quarta-feira (25), a Receita Federal fará uma live em seu canal no YouTube específica de tira-dúvidas sobre o Receita Saúde

O serviço permite que o órgão federal armazene e compare os dados enviados pelos especialistas com o material informado pelo contribuinte na sua declaração do Imposto de Renda.

Além da ferramenta, a Receita recebe informações enviadas por empresas de saúde de forma geral, como clínicas, hospitais, laboratórios e profissionais que trabalham como pessoa jurídica, por meio da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED), um requisito obrigatório para pessoas jurídicas da área.

De acordo com a contadora Andréia Jardim, o que se observa em 2026 é um ambiente de fiscalização mais robusto, impulsionado pela integração dos elementos que chegam ao órgão fiscal por esses diferentes canais.

Nesse contexto, adiciona o presidente do Sindicato dos Contadores do Estado do Rio Grande do Sul (SindicontaRS), João Custódio, torna‑se praticamente inviável para o contribuinte declarar gastos de saúde que não tenham sido devidamente registrados pelos meios oficiais, já que o órgão passa a dispor de bases mais completas para o cruzamento das informações.

Outro aspecto importante é que, para quem utiliza a Declaração Pré‑Preenchida, os registros passam a aparecer automaticamente no programa do Imposto de Renda, o que simplifica o preenchimento.

O que é o Receita Saúde

O Receita Saúde é um sistema criado para digitalizar o registro de pagamentos na área de saúde e facilitar a emissão de recibos por profissionais autônomos. A ferramenta centraliza esses elementos de forma eletrônica, tornando o processo mais simples, organizado e seguro tanto para pacientes quanto para prestadores.

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Ou seja, sempre que o cidadão realiza uma consulta com um profissional que utiliza o Receita Saúde, o recibo é emitido de forma eletrônica e enviado automaticamente para a plataforma.

Desde 1º de janeiro de 2025, o uso do Receita Saúde passou a ser obrigatório para médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais que trabalham sob regime pessoa física.

Despesas médicas dedutíveis no Imposto de Renda

Podem ser deduzidos do Imposto de Renda gastos com saúde obtidos consigo ou com dependentes e beneficiários da pensão alimentícia. Entram valores pagos com consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, assim como exames laboratoriais e radiológicos, despesas hospitalares, planos e seguro saúde, aparelhos ortopédicos ou dentários, entre diversos outros.

Não são dedutíveis gastos com instrumentador cirúrgico, psicopedagogos, massagista, assistente social, enfermeiros, nutricionistas, vacinas e medicamentos. Também, cirurgias plásticas com fins estéticos e terapias com psicanalistas sem formação em Psicologia ou Psiquiatria.

Não há limite máximo de valor para dedução de despesas médicas na declaração.

Como posso emitir os recibos

Recibos emitidos pelo Receita Saúde podem ser acessados por meio do aplicativo da Receita Federal. Entre como "Perfil Paciente" e procure por "Receita Saúde". Não serão necessários os respectivos comprovantes em papel para a declaração do Imposto de Renda a ser apresentada em 2026.

No caso de recibos lançados por empresas de saúde, como clínicas, laboratórios e demais prestadores pessoa jurídica, essas instituições possuem a obrigatoriedade de emitir um documento fiscal – nota ou recibo –, o qual aconselha-se que seja armazenado por aquele que deseja abater o valor do Imposto de Renda. A orientação é guardá-lo por um período de cinco anos.

Se, por algum motivo, o profissional deixar de registrar o atendimento no sistema, ele estará em desacordo com as regras, afirma João Custódio, do SindicontaRS.

Quando começa o período de entrega do Imposto de Renda