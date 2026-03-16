Imposto de Renda 2026: isenções, cashback e regra para bets; veja o que muda

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Prazo para entrega do IRPF 2026 começa em 23 de março e vai até 29 de maio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira (16) as regras para a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2026, referente ao ano-base 2025.

A principal mudança em vigor desde o início de 2026 é a isenção total do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais. Esses contribuintes deixaram de ter qualquer desconto no contracheque a partir de fevereiro.

Essa mudança, porém, não aparece na declaração entregue em 2026. A Receita sempre usa como referência o ano-base, que neste caso é 2025, e as novas regras só entraram em vigor em janeiro deste ano.

Em coletiva de imprensa, o secretário especial da Receita Federal, Robison Sakiyama Barreirinhas, apresentou as principais novidades do programa, acompanhado de integrantes da equipe técnica responsável pelo IRPF.

O prazo para entrega começa em 23 de março e vai até 29 de maio, pouco mais de dois meses para o contribuinte acertar as contas com o Leão. O calendário e as regras foram publicados no Diário Oficial da União.

Quem perder o prazo está sujeito a multa, com valor mínimo de R$ 165,74 e teto de 20% do imposto devido.

O programa do IR estará disponível para download a partir desta sexta-feira (20). A transmissão da declaração, porém, só será liberada na segunda-feira (23), quando o prazo oficial começa.

O contribuinte pode adiantar o preenchimento assim que o programa for liberado, mas o envio só será aceito dentro do prazo legal.

No ano passado, 45,64 milhões de pessoas físicas enviaram suas declarações, o equivalente a 41% da população economicamente ativa, que somava 110,7 milhões de pessoas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Isenção até R$ 5 mil

A principal mudança em vigor desde o início de 2026 é a isenção total do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais. Esses contribuintes deixaram de ter qualquer desconto no contracheque a partir de fevereiro.

Para quem ganha entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, o imposto não foi zerado, mas ficou menor: quem recebe até R$ 5,5 mil tem desconto de 75% no imposto; até R$ 6 mil, de 50%; até R$ 6,5 mil, de 25%.

Essa mudança, porém, não aparece na declaração entregue em 2026. A Receita sempre usa como referência o ano-base, que neste caso é 2025, e as novas regras só entraram em vigor em janeiro deste ano.

A ampliação da faixa de isenção terá efeito no ajuste anual somente em 2027, quando os contribuintes prestarão contas sobre os rendimentos de 2026.

Declaração pré-preenchida e Receita Saúde

Na coletiva, Barreirinhas destacou avanços no pré-preenchimento da declaração. Segundo ele, a Receita Federal tem trabalhado para que cada vez mais informações cheguem prontas ao contribuinte, reduzindo erros e o risco de cair na malha fina.

O governo federal espera que 60% das declarações sejam entregues no formato pré-preenchido em 2026.

Uma das apostas do órgão é o Receita Saúde, sistema lançado no ano passado que substitui os recibos de papel das consultas e procedimentos médicos.

Divulgação / Receita Federal

Esta é a primeira declaração com um ano completo de dados do programa, o que deve ampliar o preenchimento automático das despesas de saúde.

— Uma das causas principais de se cair na malha fina é erro no preenchimento do recibo médico — disse Barreirinhas.

Com o Receita Saúde, a expectativa é que praticamente todas as despesas de saúde já constem na declaração pré-preenchida.

Também é o primeiro ano completo do REVAR, sistema que integra informações da B3 sobre ganhos no mercado de capitais diretamente à declaração, outra fonte frequente de erros e divergências.

Restituições mais rápidas

Barreirinhas anunciou que a Receita avança em direção à restituição automática para contribuintes que não caem na malha fina.

— Nós estamos chegando lá — afirmou o secretário, ao explicar que o objetivo é reduzir o tempo de espera pelo dinheiro de volta para a grande maioria dos declarantes.

O cronograma de pagamento das restituições referentes ao ano-calendário de 2025 prevê quatro lotes ao longo do ano. A expectativa é de que até 30 de junho sejam restituídos os valores para 80% dos contribuintes. Veja as datas:

29 de maio

30 de junho

31 de julho

31 de agosto

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Terão preferência no recebimento, além dos grupos com prioridade por lei, os contribuintes que usarem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento via Pix. A combinação das duas escolhas coloca o declarante na frente da fila dentro do seu lote.

Cashback do IR

Barreirinhas anunciou o que chamou de "talvez a maior novidade dessa declaração": um programa piloto de cashback do Imposto de Renda para trabalhadores de baixa renda que tiveram retenção na fonte mas não são obrigados a declarar.

O secretário explicou que muitos contribuintes têm direito à restituição sem saber.

— Muita gente mesmo tem direito à restituição e nem sabe, porque teve uma retenção na fonte — disse.

O caso típico é o de quem recebeu um valor um pouco maior em determinado mês, teve imposto retido na fonte, mas não precisa entregar a declaração anual e por isso nunca pede o dinheiro de volta.

Com o piloto, a Receita Federal vai identificar esses contribuintes e depositar a restituição automaticamente, sem que seja necessário fazer a declaração.

O pagamento está previsto para o dia 15 de julho, em lote específico para o cashback do IR.

Taxação das bets

A Receita Federal também chama atenção para a tributação de ganhos obtidos em apostas de cota fixa, conhecidas como bets, e em competições virtuais como fantasy sports.

O imposto incide sobre o prêmio líquido anual, que é a diferença entre os valores recebidos e o total apostado ao longo do ano. Só há cobrança quando o ganho ultrapassa o limite de isenção de R$ 28.467,20. Sobre o valor que exceder esse teto, a alíquota é de 15%.

Para comprovar os resultados, o contribuinte deve utilizar o ComprovaBet, documento fornecido pelas plataformas com o resumo das movimentações do ano anterior (clique aqui para acessar).

Os ganhos com apostas precisam ser informados no Imposto de Renda porque são considerados rendimentos. Neste ano, o programa da declaração passou a contar com um campo específico para esse tipo de receita.

Também devem ser declarados como bens e direitos os saldos mantidos em contas de apostas em 31 de dezembro. Para isso, foi criado o código 062 na ficha correspondente.

Caso haja imposto a pagar, o débito pode ser parcelado pelo portal e-CAC. O valor pode ser dividido em até 60 vezes, com parcela mínima de R$ 200. A adesão só é concluída após o pagamento do primeiro Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).

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Quem precisa declarar em 2026

A Receita Federal elevou o limite de rendimentos tributáveis que obriga à entrega da declaração.

Neste ano, quem recebeu salários, aposentadorias, pensões, aluguéis ou outros rendimentos sujeitos ao ajuste acima de R$ 35.584 ao longo de 2025 está obrigado a declarar. O valor é maior que o exigido no ano passado, quando o limite era de R$ 33.888.

Vale lembrar que obrigatoriedade de declarar e isenção de imposto são coisas diferentes: um contribuinte pode estar isento de pagar IR e ainda assim precisar entregar a declaração, caso os rendimentos de 2025 tenham superado esse teto.

Outros critérios também tornam a declaração obrigatória. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil no ano precisa declarar, assim como quem vendeu bens com ganho de capital, realizou operações em bolsa acima de R$ 40 mil ou obteve lucros líquidos em renda variável.

Também está obrigado quem terminou 2025 com bens e direitos avaliados acima de R$ 800 mil.

Quem tinha atividade rural e obteve receita bruta acima de R$ 177.920 no ano passado, ou quer compensar prejuízos de anos anteriores, também precisa entregar o documento. O mesmo vale para quem se tornou residente no Brasil em qualquer mês de 2025 e estava nessa condição em 31 de dezembro.

A obrigatoriedade se estende ainda a contribuintes que venderam um imóvel residencial e usaram o valor para comprar outro dentro de 180 dias, aproveitando a isenção prevista em lei; a quem detinha trust ou contratos similares regidos por lei estrangeira em 31 de dezembro; e a quem tinha aplicações financeiras, lucros, dividendos ou participações em entidades controladas no exterior, conforme as regras da Lei 14.754, de 2023.

Um ponto que pode gerar dúvida: quem recebe R$ 4,8 mil por mês já não tem desconto de IR no contracheque em 2026, mas, se esse contribuinte ultrapassou os limites de obrigatoriedade em 2025, ainda precisará entregar a declaração deste ano, prestando contas sobre o que recebeu quando as regras antigas estavam em vigor.

O contribuinte também pode optar pelo desconto simplificado, que corresponde a uma dedução de 20% sobre os rendimentos tributáveis, com limite de R$ 16.754,34. A escolha vale a pena quando as despesas dedutíveis reais forem menores que esse percentual.

Para ajudar quem ainda tem dúvida sobre a obrigatoriedade, a Receita Federal disponibiliza em seu site um chatbot que orienta o contribuinte.

A ferramenta faz uma série de perguntas sobre situações como recebimento de rendimentos, posse de bens ou operações financeiras. Ao final, informa se a pessoa precisa ou não entregar a declaração naquele ano, com base nos critérios previstos na instrução normativa.

Aposentados e pensionistas

A mudança é especialmente vantajosa para aposentados e pensionistas com 65 anos ou mais. Além da nova faixa de R$ 5 mil, esse grupo já tinha direito a uma isenção adicional mensal de R$ 1.903,98 prevista em lei.

Somadas, as duas isenções fazem com que beneficiários que recebem até R$ 6.903,98 fiquem totalmente livres do imposto. Em alguns casos, o alívio pode representar cerca de R$ 4 mil a mais por ano na renda disponível.

Aposentados que ganham acima de R$ 7.350 não terão mudança. A tabela progressiva com alíquota máxima de 27,5% permanece inalterada para essa faixa.

Documentos necessários

Quem enviou a declaração em 2025 pode reaproveitar parte dos dados.

Os documentos exigidos incluem informes de rendimentos de bancos, corretoras e empregadores, comprovantes de pagamentos dedutíveis como gastos com saúde, educação e previdência privada, além de documentos de bens e direitos.

Na área de saúde, entram comprovantes de consultas, exames laboratoriais, internações, cirurgias, próteses dentárias e ortopédicas e cadeiras de roda. Para educação, são aceitos gastos com creche, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, mestrado e doutorado.

Quem tem investimentos precisa apresentar demonstrativos de saldo de ações, fundos imobiliários, ETFs, criptoativos e moedas estrangeiras, todos apurados a custo médio em 31 de dezembro de 2025.

Operações na bolsa, à vista, em opções, derivativos e day trade, exigem memória de cálculo do imposto sobre renda variável.