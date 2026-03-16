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Imposto de Renda 2026: isenções, cashback e regra para bets; veja o que muda

Prazo de envio, limites de obrigatoriedade, restituições e mudanças no programa foram divulgados nesta segunda-feira (16) pela Receita Federal

Leonardo Martins

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