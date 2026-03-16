Imposto de Renda 2026 : quando o programa estará disponível para download?

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Prazo para entrega da declaração termina em 29 de maio. Arte GZH / stock.adobe.com

A Receita Federal irá disponibilizar a partir de sexta-feira (20) o novo Programa Gerador de Declaração (PGD) para a realização do Imposto de Renda deste ano.

Em um primeiro momento, ele estará disponível apenas para download e preenchimento. A possibilidade de envio será possível apenas quando iniciar o prazo oficial da declaração, em 23 de março.

O período termina em 29 de maio. A expectativa é que cerca de 44 milhões de cidadãos acertem as contas com o Fisco.

Programa Gerador de Declaração (PGD)

A aplicação é compatível com computador com sistema operacional Windows, macOS ou Linux. Para baixá-lo, é preciso acessar o site da Receita Federal a partir do dia 20 de março e procurar pela área de Programas Geradores de Declaração.

Na página, selecione a versão compatível com seu computador e clique em baixar

Aguarde o download

Abra o arquivo instalador e siga as instruções na tela

O ícone do programa aparecerá na sua área de trabalho ao final da instalação

Outras formas de envio

A declaração também pode ser preenchida de forma online, pelo Portal e-CAC, direto no navegador, sem precisar baixar ou instalar nenhum programa.

Outra opção é o envio pelo aplicativo da Receita Federal, ofertado tanto para dispositivos Android, quanto para IOS. Na seção Meu Imposto de Renda (MIR), a população consegue ter acesso aos espaços de preenchimento de informações.

O acesso ao Meu Imposto de Renda exige autenticação via plataforma gov.br nos níveis ouro ou prata.

Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2026?

Para a declaração do Imposto de Renda, deve ser considerada a soma de rendimentos recebidos em 2025, incluindo salários e outras quantias, como aluguel e venda de bens, por exemplo.

Nem todo brasileiro precisa fazer a declaração. As regras de obrigatoriedade estabelecidas pela Receita Federal variam anualmente.

Em 2026, deve declarar quem:

Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 35.584

Recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil

Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto

Realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas: cuja soma foi superior a R$ 40 mil ; ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto

; ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto Teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro

Optou pela isenção do Imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda

Optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do regime de transparência fiscal de entidade controlada

Era titular, em 31 de dezembro, de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares

Relativamente ao capital investido em aplicações financeiras no exterior: auferiu rendimentos; ou pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, perdas de anos calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025

Auferiu lucros ou dividendos de entidades no exterior

Relativamente à atividade rural:

Obteve receita bruta em valor superior a R$ 177.920

Pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025

Quem está isento de pagar Imposto de Renda?

O cidadão não precisa enviar a declaração se:

Não se enquadrar nas regras de obrigatoriedade

Constar como dependente em declaração de outra pessoa, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, se possuir

Teve seus bens e direitos, declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não seja maior que o limite em 31 de dezembro