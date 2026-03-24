Imposto de Renda 2026: o que significa "imposto a restituir"?

Todos os anos, durante o processo de acerto de contas com a Receita Federal, o contribuinte pode se deparar com a indicação de que possui valores a receber do governo. Essa situação, embora comum, ainda gera questionamentos. Nesse contexto, vale esclarecer: o que significa "imposto a restituir" na declaração de Imposto de Renda?
No preenchimento da declaração, o contribuinte fica sabendo se tem mais imposto a pagar ou se há alguma quantia a ser devolvida, a chamada restituição.
Aguardada por grande parte da população, a restituição é o processo pelo qual o órgão federal devolve ao cidadão os valores pagos a mais durante o ano que passou.
Imposto de Renda 2026
O que é a restituição?
O Imposto de Renda é um tributo que incide sobre os rendimentos recebidos ao longo do ano, como salários, aluguéis e ganhos de investimentos. Esses valores são normalmente recolhidos de forma antecipada, diretamente na fonte pagadora.
Uma vez por ano, porém, o contribuinte precisa "acertar as contas com o Leão": é o momento de informar à Receita Federal todos os seus ganhos e deduções, permitindo que o órgão verifique se o total recolhido foi adequado. Esse processo pode revelar que houve pagamento a mais ou a menos durante o período.
Caso, ao concluir a declaração, o sistema identifique que o contribuinte pagou imposto além do necessário, ele terá imposto a restituir, ou seja, terá direito de receber de volta o valor pago a mais.
Como a Receita Federal faz o cálculo
O cálculo da restituição é feito a partir da renda anual do contribuinte. De acordo com a Receita Federal, a base de cálculo é composta pela soma dos rendimentos durante o ano que passou, descontadas as despesas dedutíveis, como gastos com saúde, previdência e educação.
Conforme o contribuinte vai preenchendo a sua declaração, o próprio sistema faz um somatório dos rendimentos de forma automática. Identificado esse valor, é incidida uma alíquota sobre o montante. A faixa de tributação vai de 7,5% a 27,5% (veja mais abaixo).
Na sequência, a Receita avalia as despesas declaradas e o quanto já foi pago de imposto. Se o número for maior do que o valor devido, o contribuinte terá restituição. Caso o valor seja menor, ele terá tributo a pagar.
O que é dedutível do IR?
As despesas dedutíveis representam o valor do que pode ser reduzido dos rendimentos, diminuindo, então, a base de cálculo e o imposto que deve ser pago.
A lei aponta que gastos com dependentes, saúde, educação, previdência, pensão alimentícia e livro-caixa são despesas dedutíveis, cada uma limitada a regras específicas.
Calendário de restituição do IR 2026
Neste ano, o calendário de restituição será dividido em quatro lotes:
- Primeiro lote: 29 de maio de 2026
- Segundo lote: 30 de junho de 2025
- Terceiro lote: 31 de julho de 2025
- Quarto lote: 31 de agosto de 2025
A Receita Federal aponta que, em 2025, 56,4% das declarações resultaram em imposto a restituir.
Quem tem prioridade nos lotes
Mensalmente, a Receita Federal recebe da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) recursos para quitar as restituições e cria lotes bancários. São incluídas de forma prioritária nesses pagamentos as pessoas:
- acima de 80 anos
- acima de 60 anos, com deficiência ou doença grave
- cuja maior fonte de renda seja o magistério
- que fizeram a pré-preenchida e indicaram o Pix para restituição
- que fizeram a pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição
- demais contribuintes
Havendo empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade. Para quem ainda não enviou a declaração, faz parte dos grupos prioritários e deseja tentar receber ainda no primeiro lote, a indicação é que a declaração seja feita o quanto antes.
Como a restituição é quitada
Os valores serão pagos conforme a escolha no momento da declaração, podendo ser feita diretamente na conta bancária de titularidade do contribuinte ou por meio de um Pix. É obrigatório que a chave seja o número do CPF.
A orientação dos especialistas é para que se tenha muita atenção ao preencher os dados para evitar possíveis atrasos na restituição ou cair na malha fina.
Como consultar a restituição do IR?
O imposto a ser restituído é informado assim que a declaração anual do Imposto de Renda é preenchida. O valor aparece de forma automática no fim do documento.
Para acompanhar o processamento da declaração e ter informações mais detalhadas, o contribuinte pode acessar os canais oficiais da Receita Federal, como site e aplicativo.
Quem cai na malha fina recebe restituição?
O contribuinte que tiver imposto a ser restituído e por ventura cair na malha fina, só irá receber o pagamento da Receita Federal se vier a corrigir a inconsistência identificada na declaração anual.