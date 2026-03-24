Imposto de Renda 2026: o que significa "imposto a restituir"?

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O prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda 2026 (ano-calendário 2025) vai até 29 de maio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Todos os anos, durante o processo de acerto de contas com a Receita Federal, o contribuinte pode se deparar com a indicação de que possui valores a receber do governo. Essa situação, embora comum, ainda gera questionamentos. Nesse contexto, vale esclarecer: o que significa "imposto a restituir" na declaração de Imposto de Renda?

No preenchimento da declaração, o contribuinte fica sabendo se tem mais imposto a pagar ou se há alguma quantia a ser devolvida, a chamada restituição.

Aguardada por grande parte da população, a restituição é o processo pelo qual o órgão federal devolve ao cidadão os valores pagos a mais durante o ano que passou.

O que é a restituição?

O Imposto de Renda é um tributo que incide sobre os rendimentos recebidos ao longo do ano, como salários, aluguéis e ganhos de investimentos. Esses valores são normalmente recolhidos de forma antecipada, diretamente na fonte pagadora.

Uma vez por ano, porém, o contribuinte precisa "acertar as contas com o Leão": é o momento de informar à Receita Federal todos os seus ganhos e deduções, permitindo que o órgão verifique se o total recolhido foi adequado. Esse processo pode revelar que houve pagamento a mais ou a menos durante o período.

Caso, ao concluir a declaração, o sistema identifique que o contribuinte pagou imposto além do necessário, ele terá imposto a restituir, ou seja, terá direito de receber de volta o valor pago a mais.

Como a Receita Federal faz o cálculo

O cálculo da restituição é feito a partir da renda anual do contribuinte. De acordo com a Receita Federal, a base de cálculo é composta pela soma dos rendimentos durante o ano que passou, descontadas as despesas dedutíveis, como gastos com saúde, previdência e educação.

Conforme o contribuinte vai preenchendo a sua declaração, o próprio sistema faz um somatório dos rendimentos de forma automática. Identificado esse valor, é incidida uma alíquota sobre o montante. A faixa de tributação vai de 7,5% a 27,5% (veja mais abaixo).

Na sequência, a Receita avalia as despesas declaradas e o quanto já foi pago de imposto. Se o número for maior do que o valor devido, o contribuinte terá restituição. Caso o valor seja menor, ele terá tributo a pagar.

O que é dedutível do IR?

As despesas dedutíveis representam o valor do que pode ser reduzido dos rendimentos, diminuindo, então, a base de cálculo e o imposto que deve ser pago.

A lei aponta que gastos com dependentes, saúde, educação, previdência, pensão alimentícia e livro-caixa são despesas dedutíveis, cada uma limitada a regras específicas.

Calendário de restituição do IR 2026

Neste ano, o calendário de restituição será dividido em quatro lotes:

Primeiro lote: 29 de maio de 2026

29 de maio de 2026 Segundo lote: 30 de junho de 2025

30 de junho de 2025 Terceiro lote: 31 de julho de 2025

31 de julho de 2025 Quarto lote: 31 de agosto de 2025

A Receita Federal aponta que, em 2025, 56,4% das declarações resultaram em imposto a restituir.

Quem tem prioridade nos lotes

Mensalmente, a Receita Federal recebe da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) recursos para quitar as restituições e cria lotes bancários. São incluídas de forma prioritária nesses pagamentos as pessoas:

acima de 80 anos

acima de 60 anos, com deficiência ou doença grave

cuja maior fonte de renda seja o magistério

que fizeram a pré-preenchida e indicaram o Pix para restituição

que fizeram a pré-preenchida ou indicaram Pix para restituição

demais contribuintes

Havendo empate nos critérios, quem entregou primeiro tem prioridade. Para quem ainda não enviou a declaração, faz parte dos grupos prioritários e deseja tentar receber ainda no primeiro lote, a indicação é que a declaração seja feita o quanto antes.

Como a restituição é quitada

Os valores serão pagos conforme a escolha no momento da declaração, podendo ser feita diretamente na conta bancária de titularidade do contribuinte ou por meio de um Pix. É obrigatório que a chave seja o número do CPF.

A orientação dos especialistas é para que se tenha muita atenção ao preencher os dados para evitar possíveis atrasos na restituição ou cair na malha fina.

Como consultar a restituição do IR?

O imposto a ser restituído é informado assim que a declaração anual do Imposto de Renda é preenchida. O valor aparece de forma automática no fim do documento.

Para acompanhar o processamento da declaração e ter informações mais detalhadas, o contribuinte pode acessar os canais oficiais da Receita Federal, como site e aplicativo.

Quem cai na malha fina recebe restituição?