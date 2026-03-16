Imposto de Renda 2026: entenda como funciona o "cashback" que beneficiará 4 milhões de contribuintes

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Lote é destinado aos contribuintes que, em 2025, não estavam obrigados e não entregaram a declaração do Imposto de Renda. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma das principais novidades divulgadas pela Receita Federal sobre o Imposto de Renda 2026 nesta segunda-feira (16) é a implementação de um lote especial de restituição, que irá funcionar como cashback e beneficiará 4 milhões de contribuintes.

De acordo com o órgão federal, trata-se de um projeto-piloto para pagar a restituição de forma automática para trabalhadores de baixa renda que possuem direito à restituição, mas por não estarem obrigados, não apresentaram a declaração do Imposto de Renda em 2025.

A Receita estabeleceu as seguintes regras para o recebimento do cashback:

Destinado aos contribuintes que, em 2025, não estavam obrigados e não entregaram a declaração (Imposto de Renda 2025, ano-calendário 2024)

Cidadão precisa estar com CPF regular e ter baixo risco fiscal (sem possibilidade de cair na malha fina)

Necessário ter o CPF cadastrado como chave Pix

Restituição terá um limite de R$ 1 mil

A estimativa é de que 4 milhões de contribuintes sejam alcançados no lote extra, avaliado em R$ 500 milhões, com um valor médio de restituição de R$ 125.

A partir de 15 de junho de 2026, a Receita Federal passará a gerar automaticamente uma declaração simplificada para contribuintes que tenham esse direito. O crédito será pago em 15 de julho, exclusivamente via Pix com chave CPF.

O contribuinte poderá verificar se teve sua declaração automaticamente gerada na página da Receita Federal e poderá realizar retificações se assim o desejar

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Calendário de restituição

A Receita Federal também definiu as datas de pagamento dos tradicionais lotes de restituições. Neste ano, o calendário será dividido em quatro lotes:

O primeiro lote será creditado em 29 de maio

O segundo lote será em 30 de junho

O terceiro lote será em 31 de julho

O quarto lote será em 31 de agosto

A expectativa da Receita é de que 80% das restituições sejam contempladas até o segundo lote, no dia 30 de junho.

Além das prioridades por lei, terão preferência os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida e optarem por receber a restituição por meio do Pix.

Quem deverá declarar em 2026

Para a declaração do Imposto de Renda, deve ser considerada a soma de rendimentos tributáveis (todos os valores recebidos) ao longo de 2025, incluindo 13º salário e outras quantias, como aluguel e venda de bens, por exemplo.

Nem todo brasileiro precisa fazer a declaração. As regras de obrigatoriedade estabelecidas pela Receita Federal variam anualmente.

Em 2026, deve declarar quem:

Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 35.584

Recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil

Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto

Realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas: cuja soma foi superior a R$ 40 mil ; ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto

; ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto Teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro

Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda

Optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do regime de transparência fiscal de entidade controlada

Era titular, em 31 de dezembro, de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares

Relativamente ao capital investido em aplicações financeiras no exterior: auferiu rendimentos; ou pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, perdas de anos calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025

Auferiu lucros ou dividendos de entidades no exterior

Relativamente à atividade rural: