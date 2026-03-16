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Imposto de Renda 2026: entenda como funciona o "cashback" que beneficiará 4 milhões de contribuintes

Processamento e pagamento serão realizados de forma automática a quem se encaixa nos critérios, conforme o órgão federal

Zero Hora

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