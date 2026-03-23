Imposto de Renda 2026: como usar a declaração pré-preenchida

Aplicativo Gov.br para celular é uma das opções para o contribuinte fazer a declaração. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Receita Federal recebe desde o início da manhã desta segunda-feira (23) as declarações do Imposto de Renda (IR) 2026. Até as 15h46min, 827.278 contribuintes já haviam enviado o documento — sendo 42.473 de gaúchos.

Do montante total, 49,8% usaram as declarações pré-preenchidas. A modalidade traz dados rastreados e cruzados pela Receita de forma que o contribuinte não precisa declarar manualmente, apenas validar. É preciso ter conta "ouro" ou "prata" no Gov.br para ter acesso.

Na pré-preenchida, o sistema automaticamente preenche campos da declaração, tais como: rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais. A opção reduz a possibilidade de erros de digitação, o que facilita não cair na malha fina.

Neste processo, os dados são enviados por empregadores, prestadoras de serviços de saúde, imobiliárias, cartórios e instituições financeiras, entre outros. Por isso, é importante conferir ponto a ponto as informações para fazer a retificação, caso necessário.

Ainda, a Receita Federal adicionou em 2026 informes sobre renda variável e empregados domésticos, por exemplo. Também não é mais necessário que o dependente emita uma procuração digital para o titular da declaração pré-preenchida, caso conste com sua inscrição regular no CPF e tenha figurado como dependente nas três declarações anteriores.

Vá direto ao ponto

Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2026?

Para a declaração, deve ser considerada a soma de rendimentos tributáveis (todos os valores recebidos) ao longo de 2025, incluindo 13º salário e outras quantias, como aluguel e venda de bens, por exemplo.

Nem todo brasileiro precisa fazer a declaração do IRPF. As regras de obrigatoriedade estabelecidas pela Receita Federal variam anualmente.

Em 2026, deve declarar quem:

Recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 35.584

Recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil

Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto

Realizou operações de alienação em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas: cuja soma foi superior a R$ 40 mil ; ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto

; ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto Teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro

Optou pela isenção do Imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais, caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda

Optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física, nos termos do regime de transparência fiscal de entidade controlada

Era titular, em 31 de dezembro, de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira com características similares

Relativamente ao capital investido em aplicações financeiras no exterior: auferiu rendimentos; ou pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, perdas de anos calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025

Auferiu lucros ou dividendos de entidades no exterior

Relativamente à atividade rural:

Obteve receita bruta em valor superior a R$ 177.920

Pretenda compensar, no ano-calendário de 2025 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2025

Chatbot Leo

Para quem possui dúvidas se precisa declarar ou não, a Receita Federal disponibiliza o chatbot Leo, uma ferramenta que funciona como um assistente virtual. Ele responde automaticamente com base nas regras atualizadas do IR.

Quem está isento de pagar Imposto de Renda?

O cidadão não precisa enviar a declaração se:

Não se enquadrar nas regras de obrigatoriedade

Constar como dependente em declaração de outra pessoa, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, se possuir

Teve seus bens e direitos, declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não seja maior que o limite em 31 de dezembro

Mesmo que não seja obrigada, qualquer pessoa pode enviar a declaração, desde que não conste em outra declaração como dependente. Exemplo: uma pessoa que não é obrigada, mas teve imposto sobre a renda retido na fonte, pode enviar a declaração para obter a sua restituição.

Qual o prazo para fazer a declaração?

O prazo de envio das declarações do Imposto de Renda começa em 23 de março, a partir das 8h. Os contribuintes têm até as 23h59min de 29 de maio para enviar as informações à Receita Federal.

O que ocorre se eu perder o prazo?

O contribuinte que não fizer a entrega da declaração até o último dia estipulado pela Receita Federal está sujeito a multa.

O valor é de 1% ao mês, sobre o valor do Imposto de Renda devido, calculado na declaração, mesmo que esteja pago. O mínimo é de R$ 165,74 e o valor máximo é de 20% do valor do Imposto de Renda.

A multa começa a contar no primeiro dia seguinte à data-limite de entrega e segue até o envio da declaração ou, se ela não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal.

Documentos necessários para declarar o Imposto de Renda

Informe de rendimentos

Ofícios oriundos de bancos, empresas, INSS e demais fontes pagadoras.

Comprovantes de despesas dedutíveis

Despesas médicas: recibos, notas fiscais e comprovantes de consultas, exames, internações, psicoterapia, dentistas, fisioterapia e planos de saúde (comprovando pagamentos não reembolsados). Desde 2025, o Receita Saúde registra eletronicamente os recibos emitidos por profissionais da saúde autônomos.

recibos, notas fiscais e comprovantes de consultas, exames, internações, psicoterapia, dentistas, fisioterapia e planos de saúde (comprovando pagamentos não reembolsados). Desde 2025, o registra eletronicamente os recibos emitidos por profissionais da saúde autônomos. Educação: comprovantes de mensalidade escolar, faculdade, pós‑graduação ou cursos técnicos permitidos pela Receita

comprovantes de mensalidade escolar, faculdade, pós‑graduação ou cursos técnicos permitidos pela Receita Pensão alimentícia: decisões judiciais ou escritura pública que comprovem a obrigação, além dos comprovantes de pagamento

Comprovantes de bens e direitos

Escrituras, contratos, notas fiscais e recibos de aquisição de bens como imóveis, veículos, obras de arte e joias

Extratos de financiamentos, consórcios e compra parcelada de imóveis

Documentos sobre reformas (quando agregam valor ao imóvel)

Comprovantes de doações dedutíveis

Recibos de doações incentivadas a fundos da criança e adolescente, idoso, cultura, esporte e saúde — quando realizadas dentro do prazo legal.

Recibos e documentos de atividade profissional

Para autônomos: livro-caixa, recibos emitidos, comprovantes de despesas, carnês pagos (Carnê‑Leão)

livro-caixa, recibos emitidos, comprovantes de despesas, carnês pagos (Carnê‑Leão) Para MEIs: documentos que comprovem pró‑labore, distribuição de lucros e despesas

Como funciona a restituição?

A restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) é feita às pessoas que tiveram imposto retido na fonte. Ou seja, quando o valor da contribuição é descontado automaticamente da remuneração de quem recebe mais que o valor definido pela Receita Federal.

O percentual do desconto:

Mínimo: 7,5%

Máximo: 27,5%

Calendário da restituição do Imposto de Renda

No ano passado, a restituição foi dividida em cinco lotes. Dessa vez, serão quatro. A previsão é de que 80% do público seja restituído até o segundo lote.

O primeiro lote será creditado em 29 de maio

O segundo lote será em 30 de junho

O terceiro lote será em 31 de julho

O quarto lote será em 31 de agosto

Lote especial

Este ano, a Receita Federal lançou um lote especial de restituição, que vem sendo chamado de "Cashback IRPF". Trata-se de um projeto-piloto para pagar a restituição de forma automática àqueles que não apresentaram a declaração de 2025 por não estarem obrigados.

A Receita estabeleceu as seguintes regras para o cashback:

É destinado aos contribuintes que, em 2025, não estavam obrigados e não entregaram a declaração do imposto de renda

Restituição terá um limite de R$ 1 mil

Cidadão precisa estar com CPF regular e ter baixo risco fiscal (sem possibilidade de cair na malha fina)

Necessária chave Pix CPF

Com a mudança da fonte de informações para o eSocial, se o cruzamento de dados mostrar que o cidadão pagou mais imposto do que deveria, o órgão será capaz de identificar a necessidade de restituição.