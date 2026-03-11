Economia

Empreendedorismo

IA preditiva e generativa: entenda as diferenças e quando as empresas podem usar cada uma delas

Inteligências artificiais acabam se encontrando no mesmo fluxo, com um modelo apoiando a decisão e outro ajudando a executar o que foi definido

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