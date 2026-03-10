Grupo GPA é responsável pela rede de supermercados Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar / Divulgação

O grupo GPA, administradores da rede de supermercados Pão de Açúcar, anunciou nesta terça-feira (10) que fechou acordo com seus principais credores para apresentar plano de recuperação extrajudicial.

A medida representa cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas e busca reorganizar a estrutura financeira da empresa sem recorrer à recuperação judicial — processo que ocorre na Justiça e envolve todos os credores.

O plano foi aprovado pelo conselho de administração e conta com o apoio de credores que representam 46% dos créditos incluídos no processo — equivalente a cerca de R$ 2,1 bilhões.

O acordo prevê a suspensão temporária dos pagamentos das dívidas enquanto novas condições são negociadas com os credores.

O prazo inicial de negociações será de 90 dias. Neste período, a empresa pretende obter o apoio da maioria dos investidores para concluir uma solução definitiva sobre seu endividamento.

A empresa afirmou que dívidas com fornecedores, parceiros, clientes e obrigações trabalhistas não fazem parte do plano, o que garante a continuidade das operações normalmente.

Em comunicado, o GPA afirmou que suas lojas seguirão funcionando integralmente e que está em dia com pagamentos a fornecedores e parceiros comerciais.