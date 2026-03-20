Governo antecipa 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS

Aposentados e pensionistas recebem o 13º a partir de abril deste ano. Camila Hermes / Agencia RBS

O 13º salário dos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será antecipado, conforme decisão publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União (DOU) de quinta-feira (19). O benefício será pago em duas parcelas.

A primeira parte corresponderá a 50% do valor devido e será paga junto aos benefícios do mês de abril. Já a segunda será depositada em maio e corresponderá à diferença entre o valor total do 13º e a parcela antecipada.

Têm direito ao pagamento segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2026, tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

De acordo com o decreto, caso a previsão para o fim do benefício seja antes de 31 de dezembro de 2026, o beneficiário receberá o valor proporcional do 13º salário.

A estimativa do Ministério da Previdência é de que R$ 78,2 bilhões sejam injetados na economia do país com a antecipação.

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