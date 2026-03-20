Fraude no INSS: prazo para pedir devolução de descontos indevidos termina nesta sexta; veja passo a passo

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760 mil beneficiários estão aptos a ingressar na negociação. Luis Lima Jr / stock.adobe.com

Termina nesta sexta-feira (20) o prazo para que aposentados e pensionistas contestem os descontos não autorizados de seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O procedimento é obrigatório para garantir a devolução do dinheiro.

Esse primeiro passo é o que habilita o segurado a entrar no processo de devolução. Depois que o prazo se encerra, a adesão ao acordo segue disponível apenas para quem já realizou a contestação e tem direito ao ressarcimento.

Como funciona o ressarcimento

Têm direito à devolução beneficiários que tiveram valores descontados de forma irregular entre março de 2020 e março de 2025. Mas é preciso seguir três etapas:

Contestar o desconto: verificar se houve cobranças não autorizadas e informar ao INSS

verificar se houve cobranças não autorizadas e informar ao INSS Aguardar a resposta: a entidade tem até 15 dias úteis para se manifestar

a entidade tem até 15 dias úteis para se manifestar Aderir ao acordo: caso a entidade não responda ou apresente documentação irregular (como assinaturas falsas), o sistema libera a opção de adesão para receber o valor

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Onde consultar e contestar

Tanto a contestação de valores descontados quanto a adesão ao acordo podem ser feitas pelo aplicativo Meu INSS (disponível para iOS e Android), pelo telefone 135 ou presencialmente, nas agências dos Correios.

Pagamento rápido

Após a adesão ao acordo, o valor é depositado diretamente na conta do benefício em até três dias úteis.

Para indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos, o ressarcimento é feito automaticamente na folha de pagamento, sem necessidade de adesão.

Conforme o governo federal, cerca de 760 mil beneficiários podem fazer a negociação. Até o momento, 6,3 milhões de pessoas contestaram as cobranças, sendo que 4,3 milhões já aderiram ao acordo. Foram devolvidos aos segurados em todo o país quase R$ 3 bilhões.

Não caia em golpes!

É importante cuidar para não cair em golpes. O INSS não envia links, SMS ou mensagens solicitando dados pessoais. Além disso, não cobra taxas nem utiliza intermediários. Toda a comunicação ocorre pelos canais oficiais.