Forbes divulga ranking de pessoas mais ricas do mundo em 2026; confira a lista

A Forbes divulgou nesta terça-feira (10) a lista das pessoas mais ricas em 2026. O ranking deste ano reúne 3.428 empresário, investidores e herdeiros — cerca de 400 nomes a mais do que em 2025.
Nos Estados Unidos, se encontram o maior número de bilionários no mesmo país, cerca de 989, incluindo 15 dos 20 mais ricos do mundo. Em seguida aparece a China, com 610, enquanto a Índia, com 229, ocupa o terceiro lugar.
Juntas, as pessoas mais ricas do mundo acumulam fortuna estimada em US$ 20,1 trilhões, cerca de US$ 4 trilhões acima do registrado no ano passado.
A Forbes considerou preços de ações e taxas de câmbio de 1º de março de 2026 para a elaboração do ranking (veja abaixo).
As 10 pessoas mais ricas do mundo
- Elon Musk, 54 anos, Tesla e SpaceX — US$ 839 bilhões
- Larry Page, 52 anos, Google — US$ 257 bilhões
- Sergey Brin, 52 anos, Google — US$ 237 bilhões
- Jeff Bezos, 62 anos, Amazon — US$ 224 bilhões
- Mark Zuckerberg, 41 anos, Facebook — US$ 222 bilhões
- Larry Ellison, 81 anos, Oracle Company — US$ 190 bilhões
- Bernard Arnault & família, 77 anos, LVMH — US$ 171 bilhões
- Jensen Huang, 63 anos, Semiconduters — US$ 154 bilhões
- Warren Buffett, 95 anos, Berkshire Hathway — US$ 149 bilhões
- Amancio Ortega, 89 anos, Zara — US$ 148 bilhões