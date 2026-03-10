Forbes divulga ranking de pessoas mais ricas do mundo em 2026; confira a lista

Elon Musk, dono da SpaceX e Tesla, acumula uma fortuna de US$ 839 bilhões. JIM WATSON / AFP

A Forbes divulgou nesta terça-feira (10) a lista das pessoas mais ricas em 2026. O ranking deste ano reúne 3.428 empresário, investidores e herdeiros — cerca de 400 nomes a mais do que em 2025.

Nos Estados Unidos, se encontram o maior número de bilionários no mesmo país, cerca de 989, incluindo 15 dos 20 mais ricos do mundo. Em seguida aparece a China, com 610, enquanto a Índia, com 229, ocupa o terceiro lugar.

Juntas, as pessoas mais ricas do mundo acumulam fortuna estimada em US$ 20,1 trilhões, cerca de US$ 4 trilhões acima do registrado no ano passado.

A Forbes considerou preços de ações e taxas de câmbio de 1º de março de 2026 para a elaboração do ranking (veja abaixo).

As 10 pessoas mais ricas do mundo