Fernet gaúcho? Bebida que é sucesso entre hermanos se populariza no RS e ganha produção local

Um terço do copo é suficiente para preparar um drinque forte com fernet. A bebida de cor preta chega a ter mais de 40% de álcool. Para equilibrar o amargo, mistura-se refrigerante de cola. O sabor não agrada a todos, mas a bebida conquistou uma parcela significativa de gaúchos nos últimos anos — influenciados por uma invenção dos "hermanos" argentinos e uruguaios.

O licor foi criado em 1845 na Itália. Popularizou-se 20 anos depois, a partir da epidemia de cólera na Europa, por ter efeito digestivo. No século 19, a bebida passou a ser consumida na Argentina devido à grande imigração de italianos para o país. Eles tomavam fernet com café ou mate. Nos anos 1980, um drinque usando a bebida misturada com refrigerante de cola ganhou fama em bares de Buenos Aires.

— Eu adoro fernet. Tenho algumas garrafas em casa, trago de viagens. Quando acaba, peço para alguém trazer. É muito difícil de encontrar aqui — disse o porto-alegrense Eduardo Timm enquanto bebia um Fernet-Cola em um bar no Centro Histórico de Porto Alegre nesta semana.

Donos de estabelecimentos na Capital disseram à reportagem de Zero hora que o drinque com fernet está cada vez mais sendo pedido por clientes — a maioria homens.

— Hoje, o Fernet-Cola é disparado o drinque que mais vendo nos bares. O problema é que está muito caro comprar por aqui — diz o empresário Otavio Uminski, sócio dos bares Brechó do Futebol.

Outros donos de estabelecimentos na Capital chegam a importar o fernet devido à dificuldade de encontrar o destilado com fornecedores. Segundo a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), a procura pela bebida nos supermercados é pontual. Na Capital, pode-se encontrar o destilado sendo vendido em lojas de conveniência ou em alguns mercados.

Fernet-Cola foi criado em bares de Buenos Aires nos anos 1980. Jonathan Heckler / Agencia rbs

Fernet gaúcho

O fernet é uma bebida amarga (por isso também chamada de bitter, que significa "amargo" em inglês), produzida por meio da maceração no álcool de diversas ervas, raízes e especiarias. O sabor lembra xaropes digestivos.

Hoje, 70% do mercado desta bebida no mundo é dominado pela marca Fernet Branca, criada em 1845. O farmacêutico e fundador da empresa, Bernardino Branca, é creditado como o criador do fernet. Depois dele, outras indústrias na Europa e na América tentaram recriar a fórmula. Agora, chegou a vez dos gaúchos terem sua própria versão do licor de ervas.

De Porto Alegre, o empresário Marcelo Propp começou a investir no ramo de bebidas alcoólicas pouco antes da pandemia. Na época, administrava uma empresa de estampas para camisetas. As frutas plantadas em sua propriedade viraram estrato para licores, nascendo aí a marca Alpes dos Propp's (o nome é uma brincadeira com a altura em que a propriedade da família está localizada no bairro Lomba do Pinheiro).

Durante o período de isolamento social, os pedidos por camisetas baixaram e o foco do empresário passou a ser os licores. Propp assinou parceria com a cachaçaria Santin, que tem indústria em Pinto Bandeira, para produzir suas receitas. No ano passado, percebendo o crescimento da popularidade do fernet em Porto Alegre, decidiu tentar fazer a sua versão da bebida. O primeiro envase ocorreu em dezembro de 2025.

— Eu sou um bebedor de fernet há 20 anos. Tenho um grupo de amigos muito grande que também gosta. Agora virou moda, mas ainda existe um preconceito muito grande com o fernet que não é da marca Branca. O meu fernet tem gosto de fernet. É bom, mas não é o Branca, e nem tem a petulância de ser — afirma Propp.

Sua bebida tem cor pouco mais clara que o Fernet Branca. Segundo Propp, é por opção:

— Não colocamos tanto corante de caramelo.

Garrafas buscam fazer referência a xaropes. Jonathan Heckler / Agencia rbs

Propp conta que a fabricação de seu fernet foi viabilizada quando ele conheceu, durante um curso, um mestre alambiqueiro que vendia essências de ervas para destilados. Uma delas para fernet. A mistura vem de São Paulo e em Pinto Bandeira é finalizada com adição de água, álcool de cereais, mentol e açúcar.

— O pessoal tem tomado muito fernet para acompanhar assados. Neste verão mandei muitas garrafas para a praia. Mesmo sendo uma marca nova, vendeu muito bem — conta o dono da empresa, que já envasou mais de 4 mil garrafas do produto.

As embalagens dos fernets da Alpes dos Propp's lembram frascos de xaropes. A ideia é brincar com a ideia de ser um remédio digestivo. Há quatro tamanhos de garrafas, entre 250ml e 1,1 litro.

Empresário Marcelo Propp é o criador da marca Alpes dos Propp's. Jonathan Heckler / Agencia rbs

Outras opções gaúchas

Mais um fernet gaúcho começará a ser fabricado em breve na região das Missões. De Santo Ângelo, o veterinário Gustavo Meneghetti começou a fazer testes da bebida em 2023, após a provocação de amigos.

— Começou como uma brincadeira. Já bebíamos fernet. Um achava determinada marca muito amarga, outro achava certa versão muito adocicada. Então eu falei que ia reproduzir um fernet mais equilibrado. No fim, a brincadeira virou realidade — conta Meneghetti.

Após seis meses de testes, a fórmula ficou pronta. A produção artesanal era feita na casa do veterinário e começou a ser experimentada por amigos e conhecidos. Depois da aprovação, veio a necessidade de regularizar a marca Fernéghas. Por enquanto, quem ajuda Meneghetti é seu pai, Antônio.

— Conheço fernet desde criança. Tenho uma tia que morava na Argentina, então cada vez que ela vinha ela trazia duas garrafas de fernet para o pai. Ele sempre tomava uma dose pura antes do almoço. Aquelas garrafas duravam um ano para ele — conta o empresário.

Fernéghas ainda precisa de regulamentação para ser vendida. Fernéghas Fernet / Divulgação

O Fernéghas já é divulgado no Instagram, mas para ser vendido em pontos comerciais a empresa precisa do deferimento de seu registro no Ministério da Agricultura e Pecuária. Uma indústria na cidade de Entre-Ijuís já foi instalada e está pronta para ter as máquinas ligadas. A capacidade de produção será de até 10 mil litros por mês.

A expectativa é de começar a vender em lojas fora da região das Missões ainda neste semestre. Para montar a indústria, foram investidos R$ 50 mil — e mais R$ 100 mil virão de aportes futuros depois da regulamentação da empresa.

O Fernéghas terá duas variações — uma mais amarga e outra mais suave — e dois tamanhos de garrafa — de 750ml e um litro.

Fernet da Muraro Bebidas é vendido em garrafa de 900 ml. Muraro / Divulgação

Com produção já mais consolidada, o Valverde Fernet é produzido pela indústria Muraro Bebidas, de Flores da Cunha, na Serra. Esta versão é produzida a partir da combinação de mais de 40 ervas, descreve a empresa em seu site. O envase ocorre em garrafas de 900 ml, vendidas em pontos de varejo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

As versões gaúchas custam entre metade e um quinto do preço da marca mais famosa, a italiana Fernet Branca.