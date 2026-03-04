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Fernet gaúcho? Bebida que é sucesso entre hermanos se populariza no RS e ganha produção local

Drinque com licor amargo e refrigerante já está entre os mais pedidos em bares de Porto Alegre

Guilherme Gonçalves

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