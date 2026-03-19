Economia

1.198 dias
Notícia

Veja como foi a gestão de Fernando Haddad, da taxa das blusinhas à Reforma Tributária

Relembre as principais medidas, as vitórias políticas e os desafios enfrentados pelo ministro no comando da economia brasileira

Rodrigo Celente

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS