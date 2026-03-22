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Escassez do diesel atinge pelo menos 146 municípios do RS, aponta levantamento

Pesquisa realizada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) ouviu 323 prefeituras 

Natália Piva*

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