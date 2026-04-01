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Entenda as causas para a alta do preço do diesel no Brasil e no Rio Grande do Sul

País é autossuficiente na extração de petróleo, mas capacidade de refino limitada ocasiona dependência do óleo importado para atender entre 25% e 30% da demanda

Carlos Rollsing

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