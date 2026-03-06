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EMS compra Medley por mais de US$ 600 milhões

Farmacêutica brasileira aguarda aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para confirmar transação junto à francesa Sanofi

Estadão Conteúdo

Wilian Miron

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS