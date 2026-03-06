EMS compra Medley por mais de US$ 600 milhões

EMS tem capital 100% brasileiro e acertou a compra da Medley em negócio milionário. EMS / Divulgação

A farmacêutica francesa Sanofi aceitou proposta do Grupo EMS para compra da Medley. O valor da negociação ultrapassa US$ 600 milhões.

O anúncio da aquisição foi feito na manhã desta sexta-feira (6) pela EMS. O negócio agora será submetido ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Após a compra, a EMS deve manter as duas marcas no mercado e buscar sinergias entre elas.

— A Medley tem vida própria, temos total interesse em todos os ativos e colaboradores — afirmou o vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez.

Estavam no páreo também as empresas Hypera, a indiana Sun Pharma, e a Aché.

EMS

Líder do mercado farmacêutico no Brasil, a EMS foi fundada em 1964 por Emiliano Sanchez. A farmacêutica surgiu da Farmácia Santa Catarina, aberta em Santo André (SP) em 1950.