Diesel sobe 8,8% no RS e chega a R$ 6,70; alta na gasolina é de 1,9% em uma semana

Valor do diesel é mais sensível a oscilações internacionais. Arquivo / RBS TV

Um levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP) mostrou que o preço dos combustíveis aumentou no Rio Grande do Sul como reflexo da disparada do petróleo no mercado internacional. O diesel subiu 8,8% em uma semana, de R$ 6,16 para R$ 6,70, em média, enquanto a gasolina avançou 1,9%, de R$ 6,23 para R$ 6,35.

As altas, no entanto, ficaram abaixo da média nacional. Nos postos brasileiros, o diesel disparou 11,8% na semana encerrada neste sábado (14) e alcançou o preço médio de R$ 6,80. A gasolina acelerou 2,5% e chegou a R$ 6,46 no país. Em Porto Alegre, subiu R$ 0,20 na última semana, passando de R$ 6,09 para R$ 6,29, aumento de 3,3%.

O Brasil não é autossuficiente na produção de diesel e importa entre 20% a 30% desse produto, o que torna o valor dele mais sensível a oscilações internacionais. O aumento dos combustíveis tem efeito sobre os custos de transporte e logística e tende a pressionar preços ao longo da cadeia produtiva, como o de alimentos.

A Petrobras anunciou na última sexta-feira (13) aumento de 11,6% no preço do diesel vendido às distribuidoras, mas isso só deve impactar a pesquisa da ANP a partir da próxima semana.

O combustível começou a sair das refinarias da estatal a R$ 3,65 por litro a partir deste sábado. O repasse final da mudança, no entanto, deve ser amenizado pela redução de tributos sobre o produto anunciada pelo governo federal na última quinta-feira (12).

O petróleo disparou cerca de 40% no mercado internacional desde o início da guerra no Irã, que começou há duas semanas com ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel. O barril do tipo brent, referência no mercado, terminou a semana passada cotado a US$ 103,14.

O conflito fez países do Oriente Médio como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait e Iraque, que estão entre os 10 principais produtores de petróleo do mundo, reduzirem as suas atividades ligadas a esse segmento. O fechamento do Estreito de Ormuz também afetou o preço do óleo no mercado internacional. Cerca de 20% do petróleo mundial passa por essa região.