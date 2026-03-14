Economia

Aumento nos combustíveis
Notícia

Diesel sobe 8,8% no RS e chega a R$ 6,70; alta na gasolina é de 1,9% em uma semana

Petróleo disparou no mercado internacional por conta da guerra no Oriente Médio e afetou os preços em postos

Zero Hora

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