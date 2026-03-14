Diesel fica mais caro nas refinarias neste sábado

Aumento foi atribuído a guerra no Oriente Médio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O reajuste no preço do diesel, anunciado na sexta-feira (13) pela Petrobras, entrou em vigor neste sábado (14). Nas refinarias, o custo do litro do diesel A vendido às distribuidoras subiu R$ 0,38. Com isso, o preço médio chega a R$ 3,65.

Não é possível garantir quanto desta correção será repassada ao consumidor final, porque os postos têm liberdade para estabelecer os preços de acordo com custos e contextos de mercado. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, porém, estimou que o impacto real no valor do combustível para as distribuidoras neste sábado será de apenas R$ 0,06. Isso porque na quinta (12) o governo Lula zerou a incidência de PIS/Cofins (imposto federal) sobre o diesel, a fim de abrir espaço para o reajuste, mas com pressão reduzida sobre a inflação.

Leia Mais Prefeitos pedem isenção do ICMS sobre o diesel para evitar aumento na passagem de ônibus

Desde 2023, a Petrobras abandonou a política de paridade internacional e adotou uma estratégia que visa proteger de flutuações externas o mercado interno de combustíveis, esperando a consolidação de variações nos preços para repassá-las aos consumidores brasileiros. O atual aumento foi atribuído à guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. O conflito causou o fechamento do Estreito de Ormuz, importante rota do petróleo mundial, além de envolver várias nações com grande produção de hidrocarbonetos. Desde o começo dos ataques, em 28 de fevereiro, o preço do barril do petróleo Brent, referência internacional, subiu 42%.

— A guerra foi o fator determinante para esse aumento. Eu estava, 20 dias atrás, com tendência de queda de preço — explicou Magda Chambriard em coletiva de imprensa.

E a gasolina?

Mesmo sem qualquer reajuste na gasolina, consumidores relatam aumento dos preços nos postos. Perguntada se há motivos para isso, a presidente da Petrobras disse que não, porque as entregas estão em dia e não houve aumento do preço: