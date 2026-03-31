Dia Mundial do Backup: 6 dicas para não perder os seus dados

O backup ajuda a manter cópias atualizadas dos seus arquivos, protegendo contra perdas inesperadas Summit Art Creations / Shutterstock | Portal EdiCase

O Dia Mundial do Backup, celebrado em 31 de março, é uma data criada para conscientizar empresas e usuários sobre a importância de realizar cópias de segurança e armazenamento de dados como prática regular. Evitando perdas causadas por falhas técnicas, erros humanos, ataques cibernéticos ou desastres, o backup pode evitar prejuízos e impactos irreversíveis.

Pense, o que você tem no digital hoje? Documentos, fotos, vídeos, conta do banco, cartões, contatos, trabalho e muitas outras informações essenciais. Agora, imagine perder tudo isso em questão de segundos.

Para te ajudar a prevenir isso, os especialistas em backup da DMK3, empresa de tecnologia com foco em segurança e soluções digitais, Manoel Neto e Everton Freire, listaram 6 práticas fundamentais para proteger seus dados com eficiência. Confira!

1. Adote a estratégia 3-2-1

Mantenha ao menos três cópias dos dados, em dois tipos diferentes de mídia, sendo uma delas fora do ambiente principal (celular, computador, notebook). Essa abordagem reduz riscos em casos de falhas físicas, ataques ou desastres.

2. Automatize o backup sempre que possível

Processos manuais aumentam a chance de erro ou esquecimento. A automação garante frequência adequada e consistência na proteção das informações.

3. Defina a importância dos dados

Nem todas as informações têm o mesmo peso. Das fotos aos documentos, priorize aquilo que é mais importante, garantindo maior frequência e segurança no armazenamento. No caso de trabalho e empresas, é importante olhar para os dados financeiros, contratos, bases de clientes e documentos estratégicos.

Utilizar múltiplos meios de armazenamento aumenta a segurança e garante mais caminhos para recuperar seus dados quando necessário lyuba.smith / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Utilize mais de uma solução

Combine armazenamento local, como NAS (dispositivo conectado à sua própria rede), com nuvem e até um HD externo. Isso amplia as opções e facilita a recuperação em diferentes cenários.

5. Proteja seus dados

Tecnologias como backups imutáveis, snapshots e replicação ajudam a evitar que dados sejam sequestrados ou comprometidos por ataques, principalmente quando falamos de servidores com grande quantidade de informações relevantes, como de empresas, executivos e figuras públicas.

6. Teste regularmente a restauração

Não basta armazenar, é fundamental validar se os dados podem ser recuperados com rapidez e integridade. Sempre verifique e até teste onde você armazena seus backups, isso evita surpresas em momentos críticos.

Os espaços de armazenamento não são infinitos, então, apesar de algo que deveria ser mais praticado, é preciso “filtrar” o que será salvo. “A eficiência do backup é definida pela combinação de frequência, tecnologia e relevância dos dados. Empresas e usuários precisam entender o que realmente não pode ser perdido e estruturar a proteção a partir disso”, afirma Everton Freire, arquiteto de soluções da DMK3.

O que fazer em caso de perda de dados?

Em casos de perda de dados, a recomendação é interromper o uso do dispositivo imediatamente e buscar alternativas de recuperação, como lixeira de serviços em nuvem, histórico de versões ou backups previamente configurados.

“Backup bem estruturado não é custo, é garantia. Quando há constância, é possível reduzir significativamente o tempo de indisponibilidade e evitar prejuízos maiores em caso de incidentes”, conclui Manoel Neto, analista de suporte da DMK3.