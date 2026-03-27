Desemprego sobe para 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro

Número de trabalhadores com carteira assinada é de 39,2 milhões. XM4THX / stock.adobe.com

A taxa de desemprego subiu para 5,8% no trimestre encerrado em fevereiro, em comparação com o período imediatamente anterior, encerrado em novembro de 2025 em 5,2%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral, divulgada nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Conforme o levantamento, o número de desempregados no Brasil é de 6,2 milhões de pessoas, 600 mil a mais do que no trimestre encerrado em janeiro. Já a população ocupada — total de trabalhadores do país — ficou em 102,1 milhões. Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,8%.

De acordo com o IBGE, o aumento foi motivado pela diminuição de vagas nas áreas de saúde, educação e construção.

Outros dados

A taxa de trabalhadores informais caiu para 37,5% (38,3 milhões) no trimestre encerrado em fevereiro. No período anterior, fechado em novembro de 2025, era de 37,7% (38,8 milhões).

A renda média real do trabalhador cresceu 2%, chegando a R$ 3.679. O resultado representa um crescimento de 5,4% no ano.

Já a massa de renda real habitual paga aos trabalhadores ocupados chegou a R$ 371,1 bilhões, resultado estável em relação ao trimestre anterior e com crescimento de 6,9% no ano.

Em números