Economia

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De medicamento para diabetes a lúpulo para cerveja: governo zera tarifa de importação para quase mil produtos 

Medida atinge fungicidas e inseticidas voltados ao controle de pragas, itens da indústria têxtil e produtos hospitalares

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS