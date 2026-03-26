De medicamento para diabetes a lúpulo para cerveja: governo zera tarifa de importação para quase mil produtos 

O lúpulo, para fabricação de cerveja, é um dos produtos atingidos. Antonio Valiente / Agencia RBS

O Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex) decidiu, nesta quinta-feira (26), zerar impostos de importação para 970 produtos.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), 779 itens contavam com concessões anteriores, renovadas em decisão considerada rotineira pela pasta.

Os 191 itens restantes fazem parte de uma reversão das tarifas elevadas neste ano para produtos eletrônicos, que incluíam smartphones, itens de informática e componentes eletrônicos. Em fevereiro, o governo havia zerado a cobrança para 105 produtos do tipo.

A decisão busca reduzir custos para a indústria e garantir o abastecimento de itens sem produção nacional equivalente.

A medida atinge também fungicidas e inseticidas voltados ao controle de pragas, itens da indústria têxtil, lúpulo para cerveja e produtos hospitalares.

A Camex também zerou a tarifa de importação para diversos produtos de outros setores considerados estratégicos. Entre eles, estão medicamentos utilizados no tratamento de doenças como diabetes, Alzheimer, Parkinson e esquizofrenia.

Antidumping

A Camex também decidiu aplicar tarifa antidumping definitiva, por cinco anos, para etanolaminas importadas da China — composto usado em cosméticos como tinturas e alisadores de cabelo — e resinas de polietileno (tipo de plástico), produzidas nos Estados Unidos e no Canadá.

Prática regulamentada pela Organização Mundial do Comércio (OMC), a imposição de sobretaxas antidumping ocorre quando um país consegue comprovar que produtos estão sendo importados com preços abaixo do custo de produção, prejudicando a indústria nacional.

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Em relação ao polietileno, a Camex, apesar da aplicação definitiva do direito antidumping, decidiu fixar a sobretaxa nos níveis provisórios que vigoraram nos últimos seis meses.