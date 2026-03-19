Dario Durigan será substituto de Haddad no Ministério da Fazenda

Durigan era considerado o número dois na linha de comando. Washington Costa / Ministério da Fazenda / Divulgação

O atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, vai assumir o comando da pasta, substituindo Fernando Haddad. A confirmação foi dada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira (19) durante evento em São Paulo de abertura da 17ª Caravana Federativa.

— Queria cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Dario, levanta aí, levanta para as pessoas conhecerem o Dario. Ele será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda a partir do anúncio do Haddad. Olha bem para a cara dele, que é dele que vocês vão cobrar muitas coisas — afirmou o presidente.

Durigan era considerado o número dois na linha de comando. Está desde 2023 no Executivo. Antes trabalhou como consultor na Advocacia-Geral da União, entre 2017 e 2019, e no setor privado, entre 2020 e 2023, como diretor de Políticas Públicas do WhatsApp.

"Ministro mais exitoso", diz Lula

Durante seu discurso evento, Lula ainda falou que Haddad será reconhecido como o "ministro mais exitoso" da história da pasta, porque "conseguiu aprovar uma reforma tributária que estava há mais de 40 anos para ser aprovada".

Segundo o presidente, o governo tem feito um "sacrifício enorme" para melhorar a situação econômica do país, aumentando o emprego e a renda da população, mas que alguns acontecimentos tem atrapalhado, como a guerra no Irã e a taxa de juro em nível alto.