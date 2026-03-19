Economia

Mudança no 1º escalão

Dario Durigan será substituto de Haddad no Ministério da Fazenda

Durante evento em São Paulo, Lula confirmou secretário-executivo como nome que ficará no comando da pasta 

Estadão Conteúdo

Daniel Tozzi, Geovani Bucci e Gabriel de Sousa

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS