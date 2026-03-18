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Corte do juro é alívio para empresas, mas governo precisa agir para que redução seja maior, dizem entidades

Taxa básica foi fixada em 14,75% ao ano em decisão do Copom desta quarta-feira

Vinicius Coimbra

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