Economia

Impacto ao consumidor
Notícia

Como é formado o preço do diesel e o que explica o aumento registrado no RS na última semana

Combustível subiu 8,8% em uma semana, chegando a um patamar não visto desde outubro de 2022

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS