Economia

Segurança financeira

Com dívida de R$ 65,1 bilhões, Raízen confirma pedido de recuperação extrajudicial

Medida não abrangerá débitos e obrigações com os clientes, fornecedores, revendedores e outros parceiros de negócios

Estadão Conteúdo

Beth Moreira

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS