CNPJ terá letras e números a partir de 2026: o que muda para empresas

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Apenas os novos registros, emitidos a partir de julho de 2026, passarão a adotar o novo formato. Proxima Studio / stock.adobe.com

A partir de 2026, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica dará um passo histórico: pela primeira vez, novos CNPJs poderão incluir letras além dos números. O chamado CNPJ alfanumérico chega para ampliar a capacidade de registro de empresas no Brasil e garantir que o sistema continue funcionando sem esgotar as combinações disponíveis.

Mas, na prática, o que muda? Como será esse novo formato? E por que ele exige adaptações em sistemas, cadastros e validações?

CNPJ alfanumérico

A partir de julho de 2026, os novos CNPJs emitidos no Brasil passarão a incluir letras, além de números. A mudança foi definida pela Receita Federal por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.229/2024, como forma de ampliar a capacidade de geração de novos registros, já que o modelo atual está próximo de atingir o limite de combinações possíveis.

Contudo, mesmo com essa mudança estrutural, o tamanho do CNPJ permanece igual: 14 caracteres no total.

Como o novo formato será organizado

12 primeiros caracteres: o novo padrão permitirá combinar dígitos de 0 a 9 com qualquer uma das 26 letras do alfabeto , de A a Z

o novo padrão permitirá combinar com qualquer uma das , de 2 últimos caracteres: continuam sendo os dígitos verificadores (DV), sempre numéricos, conforme tabela própria da Receita Federal

Todos os CNPJs serão alterados?

Empresas que já têm um CNPJ definido não terão qualquer alteração no número. Apenas os novos registros, emitidos a partir de julho de 2026, passarão a adotar o formato alfanumérico.

Dessa forma, não será necessária nenhuma ação por parte do contribuinte já cadastrado junto à Receita Federal do Brasil, do Estado ou do município.

Os formatos numérico e alfanumérico serão válidos em processos que utilizam a identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Por que o CNPJ está mudando para um formato alfanumérico?

De acordo com a Receita Federal, a mudança irá ocorrer porque existe uma demanda crescente de obtenção de números de CNPJ e, para garantir a continuidade das políticas públicas nacionais, essa alteração é necessária para aumentar a capacidade de geração de novas combinações e impedir que o sistema atual se esgote.

O processo de inscrição do CNPJ será alterado?

O procedimento de inscrição atual do CNPJ não será alterado. A mudança para o formato alfanumérico afetará apenas a estrutura do número do CNPJ, mas o processo de inscrição continuará o mesmo. Todos os sistemas para obtenção do CNPJ estarão adaptados e integrados à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (REDESIM).

Quem precisa estar atento

Embora o novo formato passe a valer apenas para CNPJs emitidos a partir de julho de 2026 e empresas que já possuem o registro não precisem alterar nada, a mudança ainda pode gerar impactos importantes para muitos negócios.

Isso porque qualquer empresa que utilize sistemas que pedem CNPJ em cadastros, emissão de notas fiscais, automações fiscais, plataformas de e‑commerce, sistemas internos de clientes e fornecedores ou ferramentas de validação automática precisará garantir que esses ambientes aceitem também o novo formato com letras.