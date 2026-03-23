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Caso Master: veja itens do patrimônio bilionário de Vorcaro que pararam na mira da Justiça

Ofensiva judicial tem como objetivo garantir o ressarcimento de credores do banco do empresário

Zero Hora

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Estadão Conteúdo

Cristiane Barbieri

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS