Caso Master: veja itens do patrimônio bilionário de Vorcaro que pararam na mira da Justiça

Daniel Vorcaro está preso e negocia acordo de delação premiada. Banco Master / Divulgação

Enquanto o banqueiro Daniel Vorcaro ainda negocia eventual delação premiada sobre o caso do Banco Master, outras pontas da investigação cercam o empresário. A Justiça de São Paulo mira o patrimônio bilionário de Vorcaro e familiares para garantir o ressarcimento de credores.

A lista de itens contém imóveis de alto padrão no Brasil e no Exterior, aeronaves e negócios de Vorcaro (veja a lista abaixo). O empresário está preso preventivamente desde o início de março por suspeita de comandar uma organização criminosa que seria responsável pela fraude bilionária no banco.

Na CPMI do INSS, o depoimento da ex-noiva de Vorcaro, previsto para esta segunda-feira (23), foi cancelado. A comissão não localizou a influenciadora Martha Graeff. O segundo depoimento previsto, do presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, também foi cancelado. De acordo com o presidente da CPMI, senador Carlos Viana (Podemos-MG), Assumpção foi internado.

Também nesta segunda, o ex-presidente do Banco Central (BC) Roberto Campos Neto falou sobre as irregularidades na fiscalização do Master, que teriam acontecido durante a gestão dele à frente da autoridade monetária. Para Campos Neto, a presidência do BC "não pode ser responsabilizada por falhas de terceiros".

Em Brasília, a Justiça do Distrito Federal impediu o governo Ibaneis Rocha (MDB) de usar um imóvel estimado no plano para cobrir o rombo deixado pelo Master no Banco de Brasília (BRB).

Patrimônio bilionário

A Justiça de São Paulo oficializou a ofensiva jurídica contra o patrimônio de Daniel Vorcaro e de seu núcleo familiar, incluindo seu pai e sua irmã. Publicadas no Diário de Justiça Eletrônico, as decisões da 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais determinam o protesto contra a alienação de bens, como uma aeronave de R$ 420 milhões, um hotel e mansões em Brasília e na Flórida.

O objetivo, segundo a decisão da Justiça, é garantir o ressarcimento de credores após a detecção de indícios de um esquema multibilionário de desvio de recursos das instituições financeiras do grupo, atualmente sob liquidação extrajudicial.

A defesa de Vorcaro tem 10 dias para apresentar sua manifestação contrária à decisão. Os advogados do empresário disseram ao Estadão que não vão se manifestar.

A decisão judicial não impede que os familiares de Vorcaram usem ou vendam os bens, mas determina que a existência do processo seja anotada nas matrículas dos imóveis e bens e nos registros de empresas.

Isso significa que, se algum bem dessa lista for vendido, o comprador não poderá alegar "boa-fé" ou desconhecimento da fraude, facilitando a recuperação desse patrimônio no futuro.

Imóveis

Mansão avaliada em R$ 36,1 milhões no Lago Sul, em Brasília

Apartamento avaliado em R$ 4,3 milhões em São Paulo

Cobertura duplex avaliada em R$ 30 milhões em São Paulo

Apartamento duplex avaliado em R$ 3,2 milhões em São Paulo

Outros nove imóveis em São Paulo

Hotel avaliado em R$ 150 milhões em Campos do Jordão (SP)

Seis imóveis em Belo Horizonte

Mais 16 imóveis em Nova Lima e Ouro Preto, em Minas Gerais

Imóvel em Angra dos Reis (RJ)

Bens no Exterior

Mansão avaliada em US$ 30 milhões (cerca de R$ 160 milhões) em Windermere, Flórida (EUA)

Casa avaliada em aproximadamente US$ 34 milhões (cerca de R$ 180 milhões) em Orlando, Flórida (EUA)

Veículos

Avião (jato executivo) avaliado em US$ 80 milhões (cerca de R$ 420 milhões)

Iate

Veículos diversos registrados em SP e MG

Participações societárias

SAF do Atlético Mineiro

Academia

Hípica

Outros empreendimentos

Mais 29 participações societárias ligadas ao pai e à irmã de Vorcaro

Fundos de investimentos