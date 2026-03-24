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Caso Master: entenda as suspeitas sobre dois ex-diretores do Banco Central no esquema

Nesta terça, ministro André Mendonça desobrigou Belline Santana de depor na CPI do Crime Organizado

Estadão Conteúdo

Zero Hora

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