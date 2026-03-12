Caso Banco Master: veja como funcionava fraude que causou rombo de mais de R$ 50 bilhões

Antes da liquidação, o Banco Central identificou que o Master possuía apenas R$ 4 milhões em caixa livre. Rovena Rosa / Agência Brasil

A liquidação extrajudicial do Banco Master revela uma das maiores fraudes do sistema financeiro nacional. A liquidação do Master, Will Bank e do Banco Pleno devem gerar um rombo de R$ 51,8 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito (FGC). A Polícia Federal detalha uma estrutura para "maquiagem" de balanços fiscais que utilizava fundos de investimento para inflar artificialmente o patrimônio da instituição. O colapso, iniciado em novembro de 2025, resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e numa teia de conexões envolvendo políticos, servidores do Banco Central, ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal.

No centro do esquema está a utilização de ativos inexistentes e a triangulação de recursos com gestoras, como a REAG, liquidada pelo Banco Central em janeiro, para simular liquidez e atrair novos depositantes.

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A arquitetura criminosa, dita assim pela Polícia Federal, utilizava uma técnica de circularidade financeira para enganar o mercado e os reguladores da seguinte forma:

Criação de empresas de fachada que emitiam títulos de dívida, as chamadas debêntures. Esses papéis, que na prática não possuíam lastro ou garantia de pagamento, eram inseridos no balanço do banco por valores astronômicos, validados por laudos de auditoria muitas vezes questionáveis. Essa manobra permitia que o banco registrasse lucros contábeis inexistentes, inflando seu patrimônio para cumprir as exigências de solidez do Banco Central e ocultar uma insolvência real. A partir daí, compravam ativos por quantias muito acima do real valor de mercado, "criando" dinheiro. Parte voltava para o Master e parte era distribuída para supostos "laranjas", resultando no enriquecimento da família de Vorcaro.

Essa é a tradução para o que o Banco Central apontou como "sobrevalorização de cotas a partir de precificação não comprovada de carteiras de ativos ilíquidos".

No sistema financeiro tradicional, é virtualmente impossível uma empresa conseguir financiamento 60 vezes maior do que seu capital social sem garantias. A partir daí, compravam ativos por quantias muito acima do real valor de mercado, "criando" dinheiro.

CDBs inflados

Para que essa engrenagem de papel não parasse, o banco precisava de uma fonte constante de dinheiro vivo para manter sua liquidez e financiar a operação. Foi aqui que os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) ganharam papel de destaque.

Ao oferecer taxas de rentabilidade agressivas — muitas vezes as maiores das plataformas de investimento —, o Master atraiu uma legião de investidores de varejo.

O investidor comum, amparado pela percepção de segurança do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), injetava o capital real que o banco não conseguia gerar com seus próprios ativos " podres ".

". Esse fluxo de depósitos criava uma espécie de sobrevida financeira: o dinheiro dos novos poupadores era usado para honrar resgates antigos e custear a expansão agressiva do grupo, transformando o que deveria ser um investimento de baixo risco em um combustível para manter uma estrutura de capital artificial.

Banco de Brasília (BRB) e Fundos de Pensão

O Ministério Público investiga o aporte de R$ 16,7 bilhões feito pelo Banco de Brasília (BRB) no Master entre 2024 e 2025. A instituição, ligada ao governo do Distrito Federal, tentou adquirir o Banco Master ano passado diversas vezes, mas foi barrada pelo Banco Central.

Antes da liquidação, o Banco Central identificou que o Master possuía apenas R$ 4 milhões em caixa livre, um valor considerado ínfimo para uma instituição que declarava ativos de R$ 80 bilhões.

Enquanto o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) realiza o ressarcimento de correntistas dentro do limite de R$ 250 mil, o mercado aguarda o posicionamento de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, sobre a rigidez dos mecanismos de auditoria da CVM e a possível revisão das normas de Basiléia.

Os principais personagens

Daniel Vorcaro: mentor e ex-controlador. Preso pela Operação Compliance Zero, é acusado de corromper agentes públicos para manter a fraude sob o radar.

mentor e ex-controlador. Preso pela Operação Compliance Zero, é acusado de corromper agentes públicos para manter a fraude sob o radar. Informantes do BC: servidores de carreira suspeitos de vazar dados sigilosos e antecipar passos do regulador.

servidores de carreira suspeitos de vazar dados sigilosos e antecipar passos do regulador. Gestores da REAG e BRB: investigados pela facilitação de fluxos financeiros que irrigaram o caixa do Master em momentos críticos.

Perguntas e respostas sobre o FGC

1. O que é o FGC?

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) é uma entidade privada e sem fins lucrativos que funciona como um "seguro" para depositantes e investidores no Brasil, protegendo seus recursos.

2. Quem mantém o Fundo?

O FGC é mantido por contribuições das próprias instituições financeiras, aumentando a confiança no Sistema Financeiro Nacional.

3. Limites de cobertura

O FGC garante até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ e por instituição ou conglomerado financeiro, com valor máximo de R$ 1 milhão em um período de quatro anos.

Na hipótese de ocorrer a liquidação de mais de uma instituição financeira associada em um período de até 4 anos, o valor máximo a ser pago pelo FGC para o mesmo CPF ou CNPJ fica limitado a R$ 1 milhão.

Os investidores estrangeiros têm direito à mesma garantia que o FGC oferece aos investidores brasileiros, seguindo recomendações internacionais. Os depósitos devem ser elegíveis para a garantia do FGC.

4. Produtos financeiros garantidos pelo FGC

Conta corrente

Poupança

Conta salário — Depósitos não movimentáveis por cheque

— Depósitos não movimentáveis por cheque CDB e RDB — depósitos a prazo

— depósitos a prazo LCI — Letras de Crédito Imobiliário

— Letras de Crédito Imobiliário LCD — Letras de Crédito do Desenvolvimento

— Letras de Crédito do Desenvolvimento LCA — Letras de Crédito do Agronegócio

— Letras de Crédito do Agronegócio LH — Letras Hipotecárias

— Letras Hipotecárias LC — Letras de Câmbio

— Letras de Câmbio Operações compromissadas —Títulos emitidos depois de 8 de março de 2012 por empresa ligada

5. Produtos financeiros não garantidos

Títulos Públicos — Tesouro Direto

— Tesouro Direto Título de capitalização

LIG — Letra Imobiliária Garantida

— Letra Imobiliária Garantida LI — Letra Imobiliária

— Letra Imobiliária LF — Letra Financeira

— Letra Financeira Fundos de Renda Fixa

Depósitos no Exterior

Depósitos judiciais

Debêntures — Títulos de dívida emitidos por empresas

Títulos de dívida emitidos por empresas CRI — Certificados de Recebíveis Imobiliários

— Certificados de Recebíveis Imobiliários CRA — Certificados de Recebíveis do Agronegócio

6. Garantia Especial

O FGC também oferece uma garantia especial para os Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE), que contempla regras específicas.

Cada DPGE é emitido para apenas um titular, identificado pelo CPF/CNPJ, com impossibilidade de resgate antecipado, além de outras regras previstas no Regulamento FGC.

7. Créditos titulados por associações, condomínios ou entidades

Associações, condomínios e entidades sem personalidade jurídica têm garantia de até R$ 250 mil para todos os seus créditos em uma mesma instituição ou conglomerado financeiro.

8. Conta conjunta

Em contas conjuntas, a garantia é limitada a R$ 250 mil ou ao saldo da conta, se menor que o valor mencionado. Esse valor é dividido igualmente entre os titulares, e cada um recebe sua parte separadamente.

9. Como é feito o pagamento?

O FGC faz o pagamento aos clientes lesados diretamente em contas direcionadas por eles. A solicitação é feita via aplicativo e pelo site da instituição.

O processo de pagamento não é automático. É preciso que o FGC faça o chamamento após seguir processos internos.

Cumprida a etapa de solicitação e assinado um termo com o fundo, o FGC processará o pagamento em até dois dias úteis.

Glossário