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Caso Banco Master: veja como funcionava fraude que causou rombo de mais de R$ 50 bilhões

Colapso, iniciado em novembro de 2025, resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e numa teia de conexões envolvendo políticos, servidores do Banco Central, ministros de Estado e do STF

Zero Hora

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Rodrigo Celente

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