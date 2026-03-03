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Campanhas com creators em ano eleitoral: 5 pontos que as marcas precisam considerar

Especialista explica por que a segurança de marca deixou de ser detalhe operacional e virou prioridade estratégica nas campanhas com criadores de conteúdo

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