Câmara de Comércio Italiana inaugura nova sede em Porto Alegre

Momento do descerramento da fita inaugural da nova sede da CCIRS. Edivan Rosa / Divulgação

A Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul (CCIRS) inaugurou, na noite desta segunda-feira (23), a nova sede em Porto Alegre. Localizado na Avenida Carlos Gomes, 1122, o espaço passa a concentrar as atividades institucionais da entidade no Estado.

Para o presidente da CCIRS, Erasmo Carlos Battistella, a inauguração simboliza a consolidação de um movimento de crescimento da entidade.

— Esta instituição tem a função de promover a integração econômica dos setores de serviço, comércio e indústria, e é para isso que estamos trabalhando. Escolhemos esse espaço porque ele é simbólico e queremos ver uma câmara moderna, inovadora e que contribua e faça a diferença na economia do Rio Grande do Sul — declara Battistella.

Pensado como um ponto de encontro institucional e empresarial, o espaço foi projetado para aproximar os associados e fortalecer a atuação da CCIRS no Rio Grande do Sul. A estrutura permitirá a realização de eventos, reuniões, conexões estratégicas e atendimento direto às empresas.

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Durante a solenidade, o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese destacou a relevância do Estado na relação bilateral com a Itália e o potencial de ampliação das parcerias econômicas.

— É uma grande alegria estar aqui na inauguração da nova sede. A Câmara de Comércio tem um papel importantíssimo, também por meio da Embaixada, de cuidar das relações econômicas com o Rio Grande do Sul, especialmente em um momento tão positivo como este — destacou.

O cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso afirmou que a CCIRS é uma ferramenta para gerar oportunidades, atrair investimentos e impulsionar o desenvolvimento do Estado.

A cerimônia teve a participação também do governador Eduardo Leite e a prefeita em exercício de Porto Alegre, Betina Worm, além de representantes do setor empresarial e institucional.

A inauguração ocorre em meio à campanha de ampliação do quadro de associados da CCIRS, que já reúne mais de 100 empresas no Rio Grande do Sul. A entidade é aberta a empresas e profissionais de todos os setores, não sendo restrita a descendentes de italianos, e se posiciona como um elo estratégico entre o Estado e a Europa.

Sobre a CCIRS

Fundada em 1959, a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul é uma entidade binacional dedicada a fortalecer as relações econômicas, institucionais e culturais entre a Itália e o Estado.

Entre as frentes de atuação da Câmara estão a atração de investimentos, o apoio à internacionalização de empresas gaúchas, a organização de missões empresariais, a criação de uma plataforma permanente de conexão entre empresas e investidores e a promoção de intercâmbios culturais e educacionais, em parceria com universidades, centros de inovação e o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre.

Além do presidente Erasmo Battistella, a CCIRS tem como vice-presidentes Neco Argenta e Gelson Castellan.