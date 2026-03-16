Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas para clientes de outros bancos

A Caixa Econômica Federal decidiu suspender os serviços Pix Saque e Pix Troco em lotéricas de todo o país para clientes de outros bancos a partir desta segunda-feira (16). O Pix Saque era a possibilidade de sacar dinheiro direto da conta. Já o Pix Troco permitia uma compra e um saque em uma única transação.
Contudo, os clientes da Caixa Econômica podem continuar realizando os saques normalmente na rede lotérica sem qualquer alteração, assim como:
- pagamentos
- consulta de saldos
- depósitos
- abertura de poupança
- recarga de celular pré-pago
Ainda, poderão utilizar o Pix Saque e o Pix Troco em outros estabelecimentos habilitados, como supermercados, farmácias e lojas conveniadas. A suspensão afeta apenas clientes de outras instituições.
A Caixa não detalhou os motivos da decisão. A medida não agradou à Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot). Por meio de nota, defendeu que pelo menos o Pix Saque continuasse sendo oferecido nas lotéricas.
A entidade considera o Pix Saque estratégico para a sustentabilidade do segmento e um dos serviços mais importantes dentro das unidades, gerando fluxo, conveniência para o cliente e receita para o dono da lotérica.
Atualmente, a rede lotérica da Caixa conta com mais de 13 mil unidades distribuídas em mais de 98% dos municípios brasileiros.