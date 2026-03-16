Caixa suspende Pix Saque e Pix Troco em lotéricas para clientes de outros bancos

Medida começa a valer a partir desta segunda-feira (16). Duda Fortes / Agencia RBS

A Caixa Econômica Federal decidiu suspender os serviços Pix Saque e Pix Troco em lotéricas de todo o país para clientes de outros bancos a partir desta segunda-feira (16). O Pix Saque era a possibilidade de sacar dinheiro direto da conta. Já o Pix Troco permitia uma compra e um saque em uma única transação.

Contudo, os clientes da Caixa Econômica podem continuar realizando os saques normalmente na rede lotérica sem qualquer alteração, assim como:

pagamentos

consulta de saldos

depósitos

abertura de poupança

recarga de celular pré-pago

Ainda, poderão utilizar o Pix Saque e o Pix Troco em outros estabelecimentos habilitados, como supermercados, farmácias e lojas conveniadas. A suspensão afeta apenas clientes de outras instituições.

A Caixa não detalhou os motivos da decisão. A medida não agradou à Federação Brasileira das Empresas Lotéricas (Febralot). Por meio de nota, defendeu que pelo menos o Pix Saque continuasse sendo oferecido nas lotéricas.

A entidade considera o Pix Saque estratégico para a sustentabilidade do segmento e um dos serviços mais importantes dentro das unidades, gerando fluxo, conveniência para o cliente e receita para o dono da lotérica.