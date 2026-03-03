Brasil abriu mais de 112 mil vagas de emprego em janeiro; no RS foram 18 mil

Foram mais de 2 milhões de contratações no mês. Roni Rigon / Agencia RBS

O Brasil gerou 112.334 postos de trabalho em janeiro de 2026. É o que mostram os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta terça-feira (3) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O número é resultado de 2.208.30 contratações e 2.095.696 demissões ao longo do primeiro mês deste ano. Com isso, janeiro terminou com saldo positivo após resultado negativo no último mês de 2025.

Em dezembro do último ano, o Brasil havia fechado 618.164 postos de trabalho formal. Apesar da retração no último mês de 2025, o ano fechou com saldo positivo de 1,2 milhão de novas vagas.

Com relação ao mesmo período de 2025, em janeiro deste ano houve redução de 45.062 postos de emprego no país.

Entre os cinco grandes grupos de trabalho, apenas o de comércio registrou retração no número de vagas em janeiro. Houve o fechamento de 56.800 postos de trabalho no setor, resultado de 483.703 admissões e 540.503 demissões.

— Costumeiramente em janeiro o comércio vem negativo, então isso é uma tradição pela funcionamento das atividades econômicas, a transição de dezembro para janeiro sempre no comércio — explicou Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego.

Nos demais setores, o saldo é positivo:

Agropecuária : Foram abertas 23.0733 vagas | São 113.385 admissões e 90.312 demissões

: Foram abertas 23.0733 vagas | São 113.385 admissões e 90.312 demissões Indústria : 54.991 novos postos de trabalho | 353.793 admissões e 298.802 demissões

: 54.991 novos postos de trabalho | 353.793 admissões e 298.802 demissões Construção : 50.545 novas vagas | 225.073 admissões e 174.528 desligamentos

: 50.545 novas vagas | 225.073 admissões e 174.528 desligamentos Serviços: São 40.525 postos novos | 1.032.076 admissões e 991.551 desligamentos

Situação no Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, janeiro também foi um mês positivo para o mercado de trabalho. Os dados do Novo Caged indicam a abertura de 18.421 novas vagas no Estado no primeiro mês deste ano.

Foram realizadas 141.032 contratações ao longo do mês no Rio Grande do Sul e 122.611 desligamentos.

Apesar disso, o número está abaixo do registrado em janeiro de 2025. Naquele mês, foram 158.861 admissões e 131.450 desligamentos — o que resultou em 27.411 novos postos de trabalho na época.

Em Porto Alegre

A Capital abriu 1.315 vagas de emprego formal em janeiro, resultado de 24.088 admissões e 22.773 desligamentos.