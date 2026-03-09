Petróleo dispara e se aproxima de US$ 120 o barril; bolsas têm forte queda

Cerca de 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Ormuz. GIUSEPPE CACACE / AFP

As bolsas desabaram nesta segunda-feira (9) e os preços do petróleo dispararam 30%, aproximando-se de US$ 120 por barril, diante dos temores provocados pela guerra no Oriente Médio, que entra em sua segunda semana sem qualquer sinal de trégua.

Com a perspectiva de um impacto da guerra sobre a economia global, as bolsas asiáticas ampliaram as perdas da semana passada. A Bolsa de Seul, que até o início do conflito registrava um desempenho forte graças às empresas de tecnologia, fechou a segunda-feira em queda de 5,96%, enquanto Tóquio recuou 5,2%.

As bolsas europeias também operavam em queda: Paris recuava 2,59%, Frankfurt cedia 2,47%, Londres, 1,57%, Madri, 2,87% e Milão, 2,71%. As bolsas de Hong Kong, Xangai, Taipé, Sydney, Singapura, Manila e Wellington também fecharam em queda nesta segunda-feira. Os três principais índices de Wall Street registraram queda de mais de 2% na semana passada, enquanto o dólar recuperou parte de seu valor devido à condição de investimento refúgio.

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O impacto mais forte da guerra acontece no mercado de petróleo. Às 6h30min (3h30min de Brasília), o barril de West Texas Intermediate (WTI), principal referência no mercado americano, subia 15,51%, a US$ 104,96. Pouco antes, chegou a operar em alta de 30%, a US$ 119,48 dólares por barril.

O Brent do Mar do Norte, contrato de referência europeu, avançava 17,42%, a 108,82 dólares por barril, depois de atingir cotação superior a US$ 119. O preço do gás nos contratos futuros do TTF holandês, referência da Europa, também registrava alta de 30%, a 69,50 euros (quase US$ 80).

Nos últimos dias, foram registrados ataques contra campos de petróleo no sul do Iraque e na região autônoma curda do norte iraquiano, o que provocou um corte na produção. Emirados Árabes Unidos e Kuwait também reduziram a produção em meio aos ataques iranianos contra os seus territórios.

Os países do G7 estudam recorrer de forma coordenada às suas reservas estratégicas de petróleo para conter a escalada dos preços. Uma fonte do governo francês confirmou que a opção será discutida em uma videoconferência dos ministros das Finanças. A Agência Internacional de Energia (AIE) exige que seus membros mantenham reservas equivalentes a 90 dias de importações.

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Tráfego suspenso

O tráfego no Estreito de Ormuz, por onde transita 20% do petróleo e do gás consumidos em todo o mundo, está suspenso desde o início da guerra, em 28 de fevereiro. Com a perspectiva de que os preços da energia permaneçam elevados por um longo período, surgiu o temor de uma onda inflacionária que poderia impactar a economia global.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou o aumento no preço do petróleo diante da importância de eliminar "a ameaça nuclear do Irã".

"O aumento de curto prazo dos preços do petróleo, que cairão rapidamente quando terminar a destruição da ameaça nuclear do Irã, é um preço muito pequeno a se pagar pela segurança e pela paz dos Estados Unidos e do mundo", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Apenas os tolos pensariam o contrário!", acrescentou Trump.

Analistas alertaram, no entanto, para um impacto severo na economia mundial.