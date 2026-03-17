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BC decreta liquidação de instituição do Grupo Master; empresa atuava com operações de crédito

Banco Master Múltiplo S.A. A instituição estava sob Regime de Administração Especial Temporário (Raet) desde 18 de novembro de 2025

Estadão Conteúdo

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