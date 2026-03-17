BC decreta liquidação de instituição do Grupo Master; empresa atuava com operações de crédito

Raet é uma espécie de intervenção usada pelo BC quando há problemas graves na gestão ou na saúde financeira. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

O Banco Central decretou, nesta terça-feira (17), a liquidação extrajudicial do Banco Master Múltiplo S.A. A instituição, que pertence ao conglomerado Master, estava sob Regime de Administração Especial Temporário (Raet) desde 18 de novembro de 2025, quando o Banco Master foi liquidado. O Raet tinha duração de 120 dias, e venceria nesta quarta-feira (18).

"O prazo fixado para o Raet vence em 18 de março de 2026 e o relatório do administrador do regime foi apresentado em 12 de março de 2026, indicando que, com a decretação da liquidação extrajudicial da Will Financeira, por meio do Ato do Presidente nº 1.376, de 21 de janeiro de 2026, não mais subsistem motivos para o prosseguimento do Raet do Banco Master Múltiplo", disse o BC, em nota.

O Banco Master Múltiplo havia sido poupado da liquidação em novembro, na tentativa de viabilizar a venda do Will Bank - que acabou liquidado em 21 de fevereiro. Essa era a última instituição do conglomerado Master que ainda não havia sido liquidada.

O Banco Master Múltiplo S.A, apesar do nome "banco", ele não funcionava como um banco tradicional voltado ao público geral. Na prática, a instituição atuava nos bastidores do sistema financeiro, com operações entre empresas, estruturação de crédito e apoio às atividades de outras companhias do próprio grupo.

O Raet é uma espécie de intervenção usada pelo BC quando há problemas graves na gestão ou na saúde financeira de uma instituição. Esse regime permite tentar reorganizar o banco e evitar seu fechamento.

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"O BC continua adotando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. A indisponibilidade dos bens dos controladores e dos administradores decorrentes da decretação do Raet é mantida com a decretação da liquidação extrajudicial", disse o BC.

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