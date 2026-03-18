Banco Central reduz taxa Selic para 14,75%, menor patamar desde junho

Taxa foi mantida inalterada nas reuniões do Copom de julho, setembro, novembro, dezembro e janeiro. Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Após uma sequência de reuniões que optaram pela manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu reduzir o juro em 0,25 ponto percentual. Assim, a taxa fica em 14,75%. A divulgação ocorreu depois do encontro do Copom desta quarta-feira (18).

Desde junho do ano passado, a Selic estava em 15% ao ano e foi mantida inalterada nas reuniões do Comitê de julho, setembro, novembro, dezembro e janeiro.

A taxa está no maior nível desde julho de 2006, quando se situou em 15,25% ao ano. Em ata, o colegiado havia confirmado que começaria o movimento de redução na reunião de março. Ainda assim, os juros estão mantidos em níveis restritivos.

Ambientes externo e doméstico

​Ao anunciar a decisão, o Copom citou o cenário externo que, segundo o colegiado, "tornou-se mais incerto em função do acirramento de conflitos geopolíticos no Oriente Médio, com reflexos nas condições financeiras globais".

De acordo com o comunicado, o ambiente externo exige cautela por parte de países emergentes, visto que há elevação da "volatilidade de preços de ativos e commodities".

Segundo o Comitê, a decisão de reduzir a Selic é "compatível com a estratégia de convergência da inflação, e para o redor da meta ao longo do horizonte relevante. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego".

Já em relação ao cenário doméstico, conforme o Banco Central, o conjunto dos indicadores segue apresentando uma esperada "trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, enquanto o mercado de trabalho ainda mostra sinais de resiliência".

"Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes seguiram apresentando algum arrefecimento, mas mantiveram-se acima da meta para a inflação", diz o comunicado.

O que é taxa Selic?

A Selic é utilizada para balizar o mercado de crédito geral. Ela serve de parâmetro para todas as outras taxas de juros das mais diversas operações, sejam elas de aplicações e investimentos ou de financiamento imobiliário, por exemplo.

Junto à inflação oficial medida pelo IPCA, a taxa Selic serve para aquecer e garantir a estabilidade da atividade econômica brasileira. Em patamares baixos, possibilita maior tomada de crédito e financiamentos.