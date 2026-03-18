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Banco Central reduz taxa Selic para 14,75%, menor patamar desde junho

Redução foi de 0,25 ponto percentual. A divulgação ocorreu depois do encontro do Copom desta quarta-feira (18)

Caroline Garske

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