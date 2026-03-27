Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Entrepay

A Entrepay Instituição de Pagamento teve a liquidação extrajudicial decretada nesta sexta-feira (27) pelo Banco Central (BC). Além dela, as empresas Acqio Adquirência Instituição de Pagamento e Octa Sociedade de Crédito Direto, que fazem parte do conglomerado, foram incluídas no mesmo processo.
Conforme a jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo, O CEO da Entrepay, Antônio Freixo, teve o nome citado nas investigações do Banco Master e foi alvo da Operação Compliance Zero.
De acordo com comunicado do Banco Central, a decisão foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição líder do conglomerado, "bem como por infringência às normas que disciplinam sua atividade e por prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores". Conforme o BC, a Entrepay se enquadra no seguimento S4 da regulação prudencial, sendo considerado um conglomerado de porte pequeno.
Em dezembro do ano passado, o conglomerado detinha aproximadamente 0,009% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Segundo o Banco Central, as entidades liquidadas não têm captação de instrumentos garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Recursos congelados
O regulador também determinou a indisponibilidade de bens de uma série de administradores e ex-administradores das instituições liquidadas. Confira abaixo.
Empresas
- Entre Holding Financeira S.A.
- Entre Investimentos e Participações Ltda.
- Entre Payments Serviços de Pagamento
- Entre Investimentos e Participações S.A.
- Cactus Assessoria e Serviços Ltda.
- Acquio Holding Financeira Ltda.
- Acquio Holding de Participações S.A.
Pessoas físicas
- Antônio Carlos Freixo Júnior
- Alexandre Wildt Borges
- Carlos Alberto Carneiro Moreira Júnior
- Elaine Regine Shimoda
- Fernando Marcial Roncal Pajares
- Flávio Borges Fortes
- Marcio Garcia de Souza
- Marcos Paulo Gama Tamura
- Julian Gutierrez Duran Neto
- Marcio Alexandre Saito
- Felipe Valença de Souza
- Gustavo Danzi de Andrade
- Higino Marcheti Neto
- João Luiz Jardim Sanches
Nota do Banco Central
O Banco Central decretou hoje, 27 de março de 2026, a liquidação extrajudicial da Entrepay Instituição de Pagamento S.A. e, por extensão, da Acqio Adquirência Instituição de Pagamento S.A. e da Octa Sociedade de Crédito Direto S.A., instituições integrantes do Conglomerado Entrepay.
Trata-se de conglomerado prudencial de porte pequeno e enquadrado no segmento S4 da regulação prudencial, tendo como instituição líder a Entrepay Instituição de Pagamento S.A.
Em dezembro de 2025, o conglomerado detinha aproximadamente 0,009% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Em se tratando de instituições de pagamento e de sociedade de crédito direto, as entidades liquidadas não possuem captações por intermédio de instrumentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
A liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição líder do Conglomerado, bem como por infringência às normas que disciplinam sua atividade e por prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores.
O Banco Central continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores das instituições objeto da liquidação decretada.