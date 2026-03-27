Banco Central decreta liquidação extrajudicial da Entrepay

Entrepay é líder de um conglomerado de pequeno porte, segundo o Banco Central. Reprodução @entrepay_oficial / Instagram

A Entrepay Instituição de Pagamento teve a liquidação extrajudicial decretada nesta sexta-feira (27) pelo Banco Central (BC). Além dela, as empresas Acqio Adquirência Instituição de Pagamento e Octa Sociedade de Crédito Direto, que fazem parte do conglomerado, foram incluídas no mesmo processo.

Conforme a jornalista Miriam Leitão, do jornal O Globo, O CEO da Entrepay, Antônio Freixo, teve o nome citado nas investigações do Banco Master e foi alvo da Operação Compliance Zero.

De acordo com comunicado do Banco Central, a decisão foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição líder do conglomerado, "bem como por infringência às normas que disciplinam sua atividade e por prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores". Conforme o BC, a Entrepay se enquadra no seguimento S4 da regulação prudencial, sendo considerado um conglomerado de porte pequeno.

Em dezembro do ano passado, o conglomerado detinha aproximadamente 0,009% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Segundo o Banco Central, as entidades liquidadas não têm captação de instrumentos garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Recursos congelados

O regulador também determinou a indisponibilidade de bens de uma série de administradores e ex-administradores das instituições liquidadas. Confira abaixo.

Empresas

Entre Holding Financeira S.A.

Entre Investimentos e Participações Ltda.

Entre Payments Serviços de Pagamento

Entre Investimentos e Participações S.A.

Cactus Assessoria e Serviços Ltda.

Acquio Holding Financeira Ltda.

Acquio Holding de Participações S.A.

Pessoas físicas

Antônio Carlos Freixo Júnior

Alexandre Wildt Borges

Carlos Alberto Carneiro Moreira Júnior

Elaine Regine Shimoda

Fernando Marcial Roncal Pajares

Flávio Borges Fortes

Marcio Garcia de Souza

Marcos Paulo Gama Tamura

Julian Gutierrez Duran Neto

Marcio Alexandre Saito

Felipe Valença de Souza

Gustavo Danzi de Andrade

Higino Marcheti Neto

João Luiz Jardim Sanches

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Nota do Banco Central

​O Banco Central decretou hoje, 27 de março de 2026, a liquidação extrajudicial da Entrepay Instituição de Pagamento S.A. e, por extensão, da Acqio Adquirência Instituição de Pagamento S.A. e da Octa Sociedade de Crédito Direto S.A., instituições integrantes do Conglomerado Entrepay.

Trata-se de conglomerado prudencial de porte pequeno e enquadrado no segmento S4 da regulação prudencial, tendo como instituição líder a Entrepay Instituição de Pagamento S.A.

Em dezembro de 2025, o conglomerado detinha aproximadamente 0,009% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Em se tratando de instituições de pagamento e de sociedade de crédito direto, as entidades liquidadas não possuem captações por intermédio de instrumentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

A liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição líder do Conglomerado, bem como por infringência às normas que disciplinam sua atividade e por prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores.