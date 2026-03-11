Economia

Petróleo
Notícia

Aumento de preço e relatos de falta de diesel: entenda os diferentes reflexos da guerra no Irã na economia do RS

Produtores rurais e transportadoras já sentem os efeitos do conflito no Oriente Médio. Setores cobram posicionamento da Petrobras sobre preços e estoques

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS