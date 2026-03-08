Economia

Temor no campo
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Após queixas de agricultores sobre escassez, Petrobras garante que entregas de diesel ocorrem "dentro do volume programado" no RS

Empresa informa que não houve alteração nas condições de entrega do combustível nos últimos dias

Marcelo Gonzatto

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