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Apesar da alta do petróleo, reajuste da Petrobras no diesel tende a ser mínimo, projetam analistas

Estatal não antecipa decisões, mas destaca política que visa proteger mercado de oscilações no mercado externo

Mathias Boni

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